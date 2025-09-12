Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

Vilniuje prasideda romų festivalis: važiuos karietos, vyks madų šou, skambės muzika

2025-09-12 07:22 / šaltinis: BNS
2025-09-12 07:22

Vilniuje penktadienį prasideda dvi dienas truksiantis kasmetinis romų kultūros festivalis „Gypsy Fest 2025“.

Vilniuje prasideda romų festivalis: važiuos karietos, vyks madų šou, skambės muzika (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Vilniuje penktadienį prasideda dvi dienas truksiantis kasmetinis romų kultūros festivalis „Gypsy Fest 2025".

1

Sostinės centru žygiuos spalvinga eisena, bus įkurtas romų kaimelis su tradiciniais patiekalais, vyks madų šou ir nemokamas koncertas, pranešė organizatoriai.

„Čia, Rotušės aikštėje, žiūrovų laukia ne tik nemokamas koncertas, bet ir daugybė pramogų. Ten bus sukurtas romų kaimelis, kuris kvies patirti romų kultūrą. Kviesime paragauti tradicinių romų patiekalų, susipažinti su tradiciniais romų drabužiais. Netgi vyks romų madų šou“, – sakė vienas iš renginio organizatorių, Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvik.

Šių metų šventės šūkis – „Bijai čigono? Pažink romą!“.

Anot I. Kvik, renginiais norima parodyti, kad romai yra talentingi, draugiški žmonės.

„Tikime, kad tai veikia ypač efektyviai ir leidžia visuomenei atsikratyti neigiamų stereotipų, kurie siejami su žodžiu „čigonas“, – teigė jis.

Šiemet svarbia festivalio dalis taps ir jaunųjų romų talentų konkursas „Romavision“. Jis vyks antrą kartą. Pernai „Gypsy fest“ finalinio koncerto metu pirmuoju „Romavision“ konkurso laimėtoju tapo Valodė iš Troškūnų. Šiemet į talentų stovyklą atvyks jaunieji romai iš Lietuvos, Vokietijos, Estijos ir Suomijos.

„Šiemet finaliniame koncerte klausytojams parengėme labai daug staigmenų. (...)  „Sare roma“ paruošė naujas, būtent šiai programai skirtas dainas, pasirodys žinoma romų atlikėja Konsuela Mačiulevičiūtė. Į festivalį taip pat pakvietėme žinomas ir populiarias visame pasaulyje romų muzikines grupes iš Vengrijos, Prancūzijos, Norvegijos, Makedonijos, Latvijos, Estijos. Visų atskleisti nenoriu, bet galiu išduoti, kad į Lietuvą pirmą kartą atvyksta net tokio kalibro žvaigždės, kurios dirbo kartu su Madonna“, – tvirtino Baltijos regiono romių asociacijos vadovė Vaiva Poškaitė-Kovaliuk.

