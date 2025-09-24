Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje bus rodomas skaitmeninių technologijų ministro interviu DI televizijos laidų vedėjui

2025-09-24 17:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 17:17

Ketvirtadienį Vokietijoje bus transliuojamas interviu su skaitmeninių technologijų ministru Karstenu Wildbergeriu, kurį kalbino dirbtinis intelektas, t. y. virtualus televizijos laidų vedėjas.

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienį Vokietijoje bus transliuojamas interviu su skaitmeninių technologijų ministru Karstenu Wildbergeriu, kurį kalbino dirbtinis intelektas, t. y. virtualus televizijos laidų vedėjas.

0

K. Wildbergeris dalyvaus naujoje DI skirtoje transliuotojo „Welt TV“ laidoje.

„Interviu koncepcija buvo sukurta pasitelkus dirbtinį intelektą, o jį ves vedėjas avataras“, – agentūrai dpa Berlyne pranešė „Welt TV“.

„Manau, kad ši iniciatyva yra puiki. Turime naudotis technologijomis ir jas išbandyti“, – sakė K. Wildbergeris.

„Pirmuoju Vokietijoje avataro interviu su aukščiausio rango politiku parodome, kokias galimybes turi DI“, – sakė „Welt“ vyriausiasis redaktorius Janas Filipas Burgardas.

„Mes norime ne tik stebėti naujas technologijas, bet ir eksperimentuoti su jomis, – pridūrė jis. – Įspūdinga, kaip toli pažengė avataras. Tačiau žmogaus pokalbis su žmogumi vis tiek yra nepralenkiamas dinamikos požiūriu.“

Pasak transliuotojo, interviu bus rodomas per savaitinę laidą „DI pasaulis“, skirtą naujausiems dirbtinio intelekto, robotikos ir ateities skaitmeninių technologijų pasiekimams.

„Visus produkcijos etapus – nuo temų paieškos iki moderavimo – kontroliuoja DI, – sakė transliuotojas. – Avataras sukurtas pagal „World TV“ reporterį Paulą Klinzingą, kuris prižiūri laidą kaip redaktorius.“

Per neseniai įvykusią premjerą „Welt TV“ pabrėžė, kad tokios laidos koncepcija Vokietijoje yra unikali. „Įprastas naujienų laidas, žinoma, ir toliau ves tikri žmonės“, – sakė transliuotojas.

