Vyksta legendinis „Oktoberfest“: linkima, kad prireiktų tik poros tablečių nuo galvos skausmo

Vietos valdžia tikisi, kad šventės metu nenutiks nieko tokio, ko negalima būtų išspręsti išgėrus porą tablečių nuo galvos skausmo.
Simbolinis pirmas alaus bokalas tradiciškai keliauja į Bavarijos žemės premjero rankas – taip Miunchene prasidėjo jau 190-oji, didžiausia pasaulyje kasmetinė alaus šventė „Oktoberfest“.
„Šventė turi būti taiki, visi turi vartoti tik tiek, kiek pakelia. Ir svarbiausia – kad atsipūstume nuo visų šio pasaulio problemų ir šiek tiek pasidžiaugtume“, – dalijasi Bavarijos žemės premjeras Markusas Söderis.
Dar prieš oficialų alaus šventės atidarymą ištroškę vietiniai ir turistai rikiavosi eilėje prie įėjimo į šventės teritoriją.
„Mes čia nuo 5 val., labai laukiame. Norime pamatyti pirmos bačkos atidarymą“, – dalijasi dalyviai.
10 val. atsivėrus vartams, visi skuba užimti kuo geresnes vietas didelėse alaus palapinėse.
„Noriu, kad žmonės pasilinksmintų ir sveiki grįžtų namo. Gal prireiks poros tablečių nuo galvos skausmo, bet svarbiausia – kad nieko daugiau nenutiktų per „Oktoberfestą“, – dalijasi Miuncheno meras Dieteras Reiteris.
