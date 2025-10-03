Garsi daktarė išklojo, kas iš tiesų vyksta Lietuvoje: „Žmogus labai greitai praranda sąmonę, atsibunda patvoryje“

Gydytoja paaiškino, ką reiškia sąvoka prievartavimo narkotikai.
„Prievartavimo narkotikai apima daug medžiagų. Esmė jų yra, kad pasinaudoti kitu žmogumi savo reikmėm. Tu gali naudoti tiek seksualinį, tiek tiesiog smurtą, arba bet kokią apgavystę, vagystę. Anksčiau buvo kalbama, kad pieš 20-30 metų tolimųjų reisų vairuotojai turi riziką sustoję bare gausi kažkokią priemonę į alų, priemaišą. Atsikelia ryte – nei pinigų, nei krovinio. Pasinaudoti auka, kad ją nuslopintų tiek, kad ji nenumirtų, bet neatsimintų ir nesipriešintų“, – aiškino ji.
Nors visuomenėje ir medijose dažniau skamba moterų, kuriomis buvo pasinaudota, istorijos, pašnekovė teigė, kad tai gali nutikti bet kam.
„Vyrais lygiai taip pat yra pasinaudojama. Lietuvoje gal nėra aprašyta tokių atvejų, ne mokslinėje literatūroje galima paskaityti, bet kiek yra mokslinės literatūros nagrinėta kitose valstybėse – yra ir vyrai nužudomi taip“, – sakė daktarė.
Ragina visada kreiptis į medikus
G. Laubner išskyrė, kad diskusijas apie tai kelia viešoji erdvė, tačiau vis tiek pasitaiko žmonių, kuriems apie tai kalbėti gėda.
„Kalbas apie tai skatina socialiniai tinklai ir kai kurie visuomenininkai: kalbėti apie tai, nestigmatizuoti, nes tai yra labai jautru. Jei žmogų nuspaikini arba pasinaudoji tokiu būdu – jis nesididžiuoja tuo, tikrai neis ir nepasakos visiems, tai yra begalo gėda ir didžiulė kaltė, kad gal tu pats kaltas. Matome patys, kad viešojoje erdvėje yra skatinama apie tai kalbėti. Buvo tokių atveju iš didžiosios daugumos moterų, kad apie tai nekalbėsiu, nes kas tada bus, kad jas nurašo: tu pati kalta, ko tu pati lindai, ko ėjai linksmintis ir panašiai“, – pasakojo ji.
Nepaisant to, pašnekovė paragino nukentėjusius netylėti ir kreiptis pagalbos į medikus.
„Ji tai nėra susiję su smurtu – neįduoda policijai to asmens. <...> Jei draugai arba medikai atveža apsvaigusį asmenį iš pasilinksminimo vietos – medikai niekada neprivalo perduoti policijai“, – patikino medikė.
Narkotikų rūšys ir poveikis
Moteris papasakojo, kokie narkotikai naudojami dažniausiai, norint aukai nežinant ją apsvaiginti.
„Viena grupė – benzodiazepinai, naudojami nusiraminimui, miegui, prieštraukuliniai vaistai, jie yra su receptu. Kita medžiaga – gama-hidroksibutiratas (GHB). Manoma, kad šita medžiaga yra naudojama dažniausiai, nes ji suveikia greitai, efektas trumpas ir auka atsigauna pakankamai greitai“, – paaiškino G. Laubner-Sakalauskienė.
Kalbėdama apie medžiagų poveikį, ji teigė, kad perdozuoti – itin paprasta.
„Jei kalbame apie GHB, pakankamai greitai – 10-15 minučių ir veikia apie pusantros valandos. Daug tokių medžiagų buvo sukurtos kai medicininės priemonės ir tik vėliau pradėtos naudoti kaip pasilinksminimo priemonės. <...>
Dozė, kuri yra naudojama medicinoje ir nuodinga dozė, kuri gali sukelti labai rimtas pasekmes, yra labai labai arti viena kitos. Perdozuot yra begalo lengva“, – kalbėjo moteris.
Medikė sakė, kad pavartojus medžiagas su alkoholiu, pirmas simptomas – slopinimas.
„Jei kartu yra vartojamas ir alkoholis, ir medžiagos, auka iš karto pagalvoja, kad tai galėtų būti dėl alkoholio: gal neavalgiau, gal pavargęs vartojau alkoholį... dėl pradinio efekto dažniausiai abejoja visi. Jei tikrai mažai alkoholio, o slopinimas didelis – supranti, kad kažkas blogai. Prasideda neįprastai didelis slopinimas“, – išskyrė pašnekovė.
Pasak jos, vėliau atsiranda ir kiti simptomai, o žmogus sąmonę praranda greitai.
„Jei buvo kombinacija su alkoholiu – žmogus labai greitai praranda sąmonę, atsibunda kažkur patvory. Bet kai būna nepakankama dozė, tada praktiškai atsimena, kad buvo sunku eiti, dvejinosi vaizdas, matė haliucinacijas, norėjosi vemti“, – aiškino laidos viešnia.
Paklausta ar įmanoma tokį efektą sustabdyti, G. Laubner pateikė pavyzdį.
„Įsivaizduokit, jūs gulit ant operacinio stalo ir jums į veną jau suleido migdomųjų, ar ajutus efektą, įmanomą kažką padaryti ar ne? Jei efektas pasireiškia – reiškia ta dozė jau yra suvartota“, – sakė ji.
Svarbūs patarimai
Pašnekovė pateikė ir svarbių patarimų, kurie galėtų padėti nebūti apsvaigintam. Anot jos, svarbu nebūti vienam.
„Išeitis yra eiti į barus su draugais, nebūti vienam, kad žmonės aplinkui, pamatę, kad tau kažkas ne taip, galėtų padėti. Aišku, žiūrėti ką vartoji, nenusisukti nuo gėrimo“, – kalbėjo medikė.
Ji taip pat patarė stebėti gėrimo pakitimus.
„Kai kurie visuomenininkai pataria uždaryti gėrimą, kad būtu dangtelis. Arba jei matai, kad jis buvo neputojantis, o dabar pradėjo putoti – atkreipti dėmesį“, – pažyėjo moteris.
Atvejai su vaikais ir kiti apsvaiginimo paskatai
Nors G. Laubner teigimu, tokios istorijos dažniausiai girdimos i pilnamečių asmenų, taip pat pasitaiko ir atvejų, kai apsvaiginami vaikai.
„Kas liečia nepilnamečių asmenų istorijas, dažniausiai tai būna privati erdvė: kažkieno namai, plotas. Aš jau nesakau 16-17 metų, nes susirenka ir 12-13 metų asmenys, tokių istorijų iš 13-14 metų esu girdėjusi. Kai nuspaikina, pasinaudoja privačiose erdvėse.
Tas pats jaunimas galvoja, kad visi pažįstami ir tai atrodo dar labiau neįtikėtina, kad tai padarė pažįstamas žmogus“, – pasakojo ji.
Aont gydytojos, apsvaiginami žmonės būna ne tik dėl seksualinė prievartos. Ji papasakojo sukrečiančią istoriją, nutikusią užsienyje.
„Esu girdėjusi istoriją iš atostogų, kai žmonės išvažiuoja į kitas šalis. Kokie dar gali būti atvejai be išprievartavimo ar vagystės – yra atvejų, kai iš žmonių išimami organai“, – teigė G. Laubner-Sakalauskienė.
Elektronines cigaretes daugiausiai naudoja mergaitės
Laidos vedėjas ir viešnia taip pat palietė ir kitą aktualią temą – elektronines cigaretes. Medikė užtikrino, kad susidaręs vaizdas, jog elektroninės cigaretės kenkia mažiau nei įprastos – klaidingas.
„Studijų, mokslinių tyrimų, kurie pasakytų, kad kažkas mažiau kenkia – nėra. <...> Tai irgi žalinga, tik kitaip“, – patvirtino gydytoja.
Pasak jos, tai yra orientuota tiesiogiai į jaunimą, o mergaitės veipina dažniau.
„Veipai yra sukurti jaunimui. Tai nėra kažkas, į ką orientuojasi žmonės, kuriems yra 30 ar 40 metų. <...>
Kas yra įdomu, kad daugiau mergaičių rūko veipus, nei berniukų. Tai parodo, kad tai yra skanu, gražu, madinga. Kuo dar gąsdina mane kaip medikę ir tėvus, kad su cigarete turi nueiti į lauką, 20 įtraukimų ir parėjai. Čia – gali bet kada iš kišenės išsitraukti, įtraukimų skaičius labai padidėja“, – dalijosi pastebėjimais medikė.
Visą laidos „Tapk Geresniu“ epizodą su G. Laubner-Sakalauskiene galite pamatyti YouTube platformoje:
