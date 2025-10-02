Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

JK premjeras ragina ryžtingai reaguoti į pranešimą apie netinkamą policijos elgesį

2025-10-02 19:02 / šaltinis: BNS
2025-10-02 19:02

Britų premjeras Keiras Starmeris ketvirtadienį paragino Londono policijos vadovą imtis rimtų priemonių po to, kai nacionalinio transliuotojo BBC reportažas atskleidė rasistinį ir mizoginišką pareigūnų elgesį.

Keiras Starmeris (nuotr. SCANPIX)

Britų premjeras Keiras Starmeris ketvirtadienį paragino Londono policijos vadovą imtis rimtų priemonių po to, kai nacionalinio transliuotojo BBC reportažas atskleidė rasistinį ir mizoginišką pareigūnų elgesį.

REKLAMA
0

„Dar nemačiau medžiagos, tačiau man ją atpasakojo, ji šokiruojanti, ir aš džiaugiuosi, jog komisaras į tai reaguoja. Jis turi imtis labai ryžtingo atsako“, – prieš susitikimą su kitais Europos lyderiais Kopenhagoje tvirtino K. Starmeris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BBC reporteris Rory Bibbas iki 2025 metų sausio septynis mėnesius dirbo civilį darbą Čaringo Kryžkelės policijos nuovados areštinėje Londono centre.

REKLAMA
REKLAMA

Iš jo surinktos medžiagos sukurtas „BBC Panorama“ dokumentinis filmas atskleidė mizoginišką, rasistinę ir islamofobišką pareigūnų veiklą, dėl kurios komisaras Markas Rowley (Markas Raulis) trečiadienį atsiprašė.

REKLAMA

„Pareigūnai, besielgiantys šitaip pasibaisėtinai, nusikalstamai, nuvilia mūsų bendruomenes“, – pranešime teigė M. Rowley.

„Šioje laidoje matomas elgesys yra baustinas ir visiškai nepriimtinas“, – pridūrė jis.

Čaringo Kryžkelės policijos nuovados komanda, atskleista reportaže, buvo išformuota, sakė M. Rowley.

Reporterio darbo metu „pareigūnai ragino šaudyti migrantus, džiaugėsi naudodami smurtą ir nepaisė seksualinės prievartos skundų“, pranešime teigė BBC.

Keletas policijos pareigūnų paslapčia buvo nufilmuoti sakantys šokiruojančius teiginius, pavyzdžiui, kad sulaikytasis, kurio viza baigėsi, turėtų gauti „kulką į kaktą“, o migrantai iš Alžyro ir Somalio neva yra „šiukšlės“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų