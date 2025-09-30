JK įveda sankcijas Irano įmonėms, susijusioms su branduoline programa

Rugpjūtį Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Vokietija nusprendė atnaujinti plataus masto Jungtinių Tautų remiamas sankcijas Iranui, žlugus pastangoms atgaivinti įstrigusias diplomatines derybas dėl Teherano branduolinės programos.
Užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper teigė, kad sankcijų paketas, nukreiptas prieš Irano finansų įstaigas ir energetikos bendroves, „siunčia aiškią žinią“ Teheranui, jog Didžioji Britanija „ir toliau imsis visų būtinų veiksmų, kad Iranas niekada negalėtų susikurti branduolinių ginklų“.
Iranas teigia, kad jo branduolinė programa skirta taikiems tikslams, tačiau sodrina uraną iki gerokai didesnio nei reikia civilinei branduolinei energetikai lygio, pažeisdamas 2015 m. su Vakarų valstybėmis sudarytą susitarimą.
„Irano branduolinė programa jau seniai kelia rimtą tarptautinės bendruomenės susirūpinimą, nes yra didelė grėsmė pasaulio taikai ir saugumui“, – sakė Y. Cooper.
„Tarptautinė bendruomenė ne kartą suteikė Iranui galimybę pateikti patikimų garantijų dėl programos tikslo, tačiau jie nė karto to nepadarė“, – pridūrė ministrė.
Iranas sukaupė 48 kartus viršijančio leistiną lygį prisodrinto urano atsargas, turi daugiau nei 440 kilogramų iki 60 proc. prisodrinto urano, kaip nė viena šalis, neturinti branduolinių ginklų.
Pagal naujas JK priemones bus įšaldytas 60 subjektų turtas, įskaitant Irano Energetikos ir Naftos ministerijų, diskvalifikuoti direktoriai. Taip pat įšaldomas devynių asmenų turtas, jiems įvedamas kelionių draudimas. Sankcijos taikomos keliems Irano bankams, aliuminio ir naftos įmonėms.
