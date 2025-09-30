Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Iranas: 120 iš JAV deportuojamų iraniečių bus parskraidinti šią savaitę

2025-09-30 12:06 / šaltinis: BNS
2025-09-30 12:06

Iranas antradienį paskelbė, kad 120 jo piliečių, deportuojamų iš JAV pagal prezidento Donaldo Trumpo antiimigracinę politiką, šią savaitę bus parskraidinti namo.

Irano vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

„120 žmonių turėtų būti deportuoti ir parskraidinti namo per artimiausias porą dienų“, – naujienų agentūrai „Tasnim“ sakė Užsienio reikalų ministerijos konsulinių klausimų pareigūnas Hosseinas Noushabadi.

„JAV imigracijos tarnyba nusprendė deportuoti maždaug 400 iraniečių, šiuo metu esančių Jungtinėse Valstijose, daugumą jų – po neteisėto atvykimo (į JAV)", – nurodė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

