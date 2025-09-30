Iranas: 120 iš JAV deportuojamų iraniečių bus parskraidinti šią savaitę

„120 žmonių turėtų būti deportuoti ir parskraidinti namo per artimiausias porą dienų“, – naujienų agentūrai „Tasnim“ sakė Užsienio reikalų ministerijos konsulinių klausimų pareigūnas Hosseinas Noushabadi.
„JAV imigracijos tarnyba nusprendė deportuoti maždaug 400 iraniečių, šiuo metu esančių Jungtinėse Valstijose, daugumą jų – po neteisėto atvykimo (į JAV)", – nurodė jis.
