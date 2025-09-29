Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Branduolinė įtampa neslūgsta: ES atnaujino sankcijas Iranui

2025-09-29 15:14 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 15:14

Žlugus bandymams išgelbėti branduolinį susitarimą su Iranu, Europos Sąjunga (ES) atnaujino sankcijas Teheranui. 

Branduolinė įtampa neslūgsta: Iranas ketina tęsti savo branduolinę programą (nuotr. SCANPIX)

Žlugus bandymams išgelbėti branduolinį susitarimą su Iranu, Europos Sąjunga (ES) atnaujino sankcijas Teheranui. 

0

Sankcijos apima priemones, draudžiančias Irano krovininiams lėktuvams leistis ES oro uostuose, taip pat draudimą atlikti techninę apžiūrą Irano krovininiams lėktuvams ar laivams, gabenantiems tam tikras medžiagas ar prekes, bei juos remontuoti, po atitinkamo sprendimo paskelbė šalių narių taryba.

Be to, draudžiama importuoti, pirkti ir gabenti žalią naftą, naftos produktus ir gamtines dujas bei prekiauti tam tikrais programinės įrangos produktais, energetikos technologijomis, laivų įranga, tauriaisiais metalais ir deimantais. 

Asmenims, susijusiems su Irano branduoline programa, vėl įvedamas kelionių draudimas ir įšaldomas galimas jų turtas. Tas pats galioja ir įmonėms bei organizacijoms.

Atnaujindama sankcijas, ES reaguoja į Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos aktyvuoto termino, per kurį tikėtasi išgelbėti tarptautinį branduolinį susitarimą su Iranu, pabaigą. Dėl to savaitgalį vėl įsigaliojo JT sankcijų taisyklės, kurios privalomos ir ES. 

2015 m. branduolinis susitarimas numatė Irano branduolinės programos ribojimus, kad būtų užkirstas kelias šaliai pasigaminti branduolinį ginklą. Mainais buvo išsiderėtas sankcijų sušvelninimas. Tačiau kadangi Iranas nesilaikė savo įsipareigojimų, jam sankcijos sugrąžintos.

Jos papildo sankcijas, kurias ES įvedė dėl žmogaus teisių pažeidimų bei karinės paramos Rusijos karui Ukrainoje arba kurių neatšaukė sušvelninus branduolines baudžiamąsias priemones. Tai, pavyzdžiui, apima ir ginklų embargą.

