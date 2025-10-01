Po Klajumo skandalo Mantas Katleris prakalbo apie subyrėjusią draugystę: atvirai aptarė situaciją

Apie Klajumo pokalbį prieš tai buvo pasisakęs ne vienas garsus žmogus, o dabar tai padarė ir minėti humoristai.
Pasisakė apie skandalą
M. Stonkus neslėpė, kad su Klajumu gerų santykių neturėjo ir prieš tai.
„Žinai, aš turiu asmeninį santykį su Klajumu. Jis man visais lygiais kaip ir nelabai egzistuoja, bet kai buvo visas tas skandalas, tai aišku, kad buvo įdomu pasižiūrinėt ir pareaguot. Pasižiūrėjau aš ir podkastą: tai nebuvo geri bajeriai“, – kalbėjo jis.
Humoristas pripažino, kad skandalo valdymas jį nustebino.
„Kiek tu gali sau leist iš tikrųjų, tą situaciją valdyt, kiek aš nebūčiau galėjęs, kad ten susikiškit savo nuomonę... aš palyginau per savo situaciją, jei tai man būtų nutikę, tai žiūrėjau su tokiu pavydėliu... tos laisvės, ekspresijos, kad gali ką nori toliau daryt, siuntinėt visus ir visiems tas tinka“, – sakė jis.
R. Mackevičius pastebėjo, kad taip daryti galima skirtingai.
„Bet čia yra du dalykai: kai gali siuntinėti, ir kai esi teisus, kai siuntinėji“, – pridūrė Rolandas.
Jis taip pat įvertino situaciją ir iš savo pusės. Anot jo, į skandalą papuolęs humoristas elgėsi neteisingai, vaidino auką.
„Neskaniai tas damage control buvo, žiūrint savo akim, aš galvojau – aš taip nedaryčiau. Man atrodo, tai yra neteisinga, sakyt žmonėms, kad susikištų savo nuomonę kažkur. Suprantu, kad tau nesinori jos priimti ir turi savo tašką, iš kurio žvelgi, bet nepriimti, kai tau sako „biškį neteisingai pasakei“… čia toks švelnus pasakymas. Bet tai stipriau suklysti ir dar supyksti ant žmonių, kad kažkas bandė tau pasakyti „Klajumai, taip negalima kalbėti“, tai jaučiasi labiau katinas arba šuo užspaustas į kampą, ir kur tipo aš dabar vargšas esu, tai jūs visi esat debilai dabar“, – dėstė jis.
M. Katleris taip pat sutiko su kolegų nuomonėmis. Anot vyro, nors už juokus atsiprašinėti nereikėtų, bet su tuo, kaip pasielgė D. Klajumas jis nesutinka.
„Aš su juo sutinku vienoj vietoj: kad atsiprašinėt už bajerius nereikėtų, nes tada už viską atsiprašinėsi, bet su viskuo kitu nesutinku ką jis darė.
Niekas nepyksta, kad tu juokiesi iš žmogaus, bet jei taip darai, tai nerodyk nuotraukos, nesakyk vardo. Čia yra skirtumas. Komedijos kontekstas. Čia kontekstas yra blogiausias koks tik gali būt“, – kalbėjo žinomas vyras.
Įžvelgė hipokritiškumą
Jis taip pat įžvelgė ir hipokritiškumą. Pasak jo, D. Klajumas skandalų nevengia, tačiau šioje situacijoje pasielgė hipokritiškai.
„Gerai, jei nori – daryk skandalą, bet nedaryk hipokritiškumo, kur fanas pasitatęs fasadą, kad jam pinigai nerūpi, kad viskas dėl turinio“, – sakė Mantas.
Humoristas prisiminė ir kitus Dominyko teiginius. Jo teigimu, pastarasis yra neigimai pasisakęs apie M. Katlerio ir M. Stonkaus širdies draugių tinklalaidę.
„Man nėra smagu klausyt, kai mano buvęs bičiulis <...> sako, koks toxic mūsų merginų podkastas“, – kalbėjo laidos vedėjas.
M. Katleris neslėpė, kad D. Klajumo elgesį toleruoti sunku.
„Man tikrai nesmagu. Jis komentuoja, daug prikomentavo paskutiniu metu, prispekuliavo. <...> Bet yra, kas man labai užkliūna ir man labai sunku tai toleruoti“, – sakė jis.
Visą tinklalaidę „Vėl tie patys“ galite pamatyti YouTube:
