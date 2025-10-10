Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Justinas Bieberis ištirpdė gerbėjų širdis: pasidalijo ūgtelėjusio sūnaus kadrais

2025-10-10 19:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 19:50

Dainininkas Justinas Bieberis pasidalijo mielomis nuotraukomis, kuriose matyti jo ir garsaus modelio Hailey Bieber metukų sūnus Jack Blues.

Justinas Bieberis ir Hailey Bieber (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
6

Dainininkas Justinas Bieberis pasidalijo mielomis nuotraukomis, kuriose matyti jo ir garsaus modelio Hailey Bieber metukų sūnus Jack Blues.

Nuotraukomis jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Justinas Bieberis ir Hailey Bieber
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justinas Bieberis ir Hailey Bieber

Pasidalijo mielais kadrais

Mažylis buvo užfiksuotas vaikštinėjantis vilkėdamas rausvą džemperį su sūkurio simboliu ant nugaros ir juodai baltas languotus kelnes, rašė People.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau Jack Blues buvo matyti vaikščiojantis lauke – atrodė, kad šeima leido laiką golfo aikštyne. Bieberis šių kadrų nekomentavo – jis leido, kad šios švelnios akimirkos kalbėtų pačios už save.

Anksčiau šį mėnesį Hailey Bieber taip pat paviešino nuotraukų seriją, kurioje – natūralūs, kasdieniški sūnaus Jack Blues kadrai, kupini Helovino nuotaikos. Vienoje nuotraukoje berniukas žiūri į dekoraciją iš moliūgų, šieno ryšulių ir skeletą su užrašu „Jack’s Patch“.

Kitoje nuotraukoje Jack vilki džemperį, palaikantį tėčio Justino mėgstamą ledo ritulio komandą Toronto Maple Leafs, o dar vienoje – džemperį su užrašu „Justin“ ir jauno Bieberio, kai jam buvo vos 15 metų, atvaizdu.

Hailey šią nuotraukų seriją pavadino žaismingu užrašu „Jacktober“ – žodžių Jack ir October deriniu.

Po nuotraukomis pasipylė tūkstančiai susižavėjusių gerbėjų komentarų.

