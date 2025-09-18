Atskleidė, kiek Justinas Bieberis gaus už pasirodymą festivalyje: suma – stulbinanti

Kaip skelbia leidinys Rolling Stone, 31 metų dainininkas tiesiogiai derėjosi su festivalio organizatoriumi „Goldenvoice“ ir taip užsitikrino vieną pelningiausių sandorių muzikos pasaulyje. Be to, jis neturėjo agento, todėl visa suma atiteks atlikėjui.
Pasak portalo Mirror, jis gaus daugiau kaip 10 mln. JAV dolerių (apie 9,3 mln. eurų) – honorarą
Kitos žvaigždės
Bieberis taps vienu iš trijų pagrindinių festivalio vakaro žvaigždžių: penktadieniais scenoje dominuos Sabrina Carpenter, sekmadieniais – kolumbietė Karol G, o šeštadieniais publiką linksmins pats Bieberis. Tarp kitų pasirodysiančių atlikėjų – „The Strokes“, Addison Rae, Labrinth, XX, KATSEYE, Teddy Swims, Young Thug, Wet Leg ir FKA twigs.
Šią vasarą Bieberis po ilgesnės pertraukos išleido albumą „Swag“, o visai neseniai pristatė ir dvigubą jo tęsinį „Swag II“. Pasak šaltinių, sėkmingas sugrįžimas į sceną ir būsimas pasirodymas „Coachella“ žymi „naują, savarankišką Bieberio karjeros etapą“.
Iki šiol didžiausi festivalio honorarai buvo siejami su tokiais atlikėjais kaip „The Weeknd“ (8,5 mln. JAV dolerių), Ariana Grande (8 mln.) ar Bad Bunny (5 mln.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!