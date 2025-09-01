Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Justino Bieberio žmona atsidūrė skandalo centre: 1 veiksmas supykdė daugybę žmonių

2025-09-01 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 17:55

Amerikiečių kosmetikos prekės ženklas „Rhode", kurį įkūrė dainininko Justino Bieberio žmona Hailey Bieber, atsidūrė didžiulio skandalo centre po naujos reklaminės kampanijos pristatymo.

Justinas Bieberis ir Hailey Bieber (nuotr. SCANPIX)
6

Amerikiečių kosmetikos prekės ženklas „Rhode“, kurį įkūrė dainininko Justinio Bieberio žmona Hailey Bieber, atsidūrė didžiulio skandalo centre po naujos reklaminės kampanijos pristatymo.

Skandalas kilo dėl to, nes kampanijos veidu tapo 25-erių rusų modelis Anna Gorjainova, bendradarbiaujanti su Maskvos prekių ženklais.

Justinas Bieberis ir Hailey Bieber
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justinas Bieberis ir Hailey Bieber

Justino Bieberio žmonai – kritika 

Šis sprendimas sulaukė griežtos reakcijos iš vartotojų, ypač ukrainiečių, rašo UNIAN. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jie kaltina kompaniją nejautrumu ir karo konteksto ignoravimu, pabrėždami, kad rusių modelių pasitelkimas šiuo metu atrodo provokuojantis ir netinkamas.

Dalies auditorijos nuomone, prekės ženklą reikėtų boikotuoti – socialiniuose tinkluose prie „Rhode“ įrašų pasipylė komentarai su kritika ir grotažymėmis, raginančiomis nutraukti bendradarbiavimą su ruse:

  • „Man ir dar milijonui žmonių „Rhode“ dabar miręs.“
  • „Tu turbūt juokauji…“
  • „Kas čia per nesąmonė? Rusų modeli?  Ar pasirinkote Trečiojo Reicho modelį per Antrąjį pasaulinį karą? Nemanau. Tai kodėl dabar tai normalu?“
  • „Rimtai? Rusų modelis jūsų prekės ženklui? Ne itin protinga, atvirai kalbant.“
  • „Jūs remiate karą, jūs remiate žudynes.“

Nei pati H. Bieber, nei jos atstovai kol kas viešai į tai nesureagavo.

