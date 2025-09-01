Justino Bieberio žmona atsidūrė skandalo centre: 1 veiksmas supykdė daugybę žmonių

Skandalas kilo dėl to, nes kampanijos veidu tapo 25-erių rusų modelis Anna Gorjainova, bendradarbiaujanti su Maskvos prekių ženklais.
Justino Bieberio žmonai – kritika
Šis sprendimas sulaukė griežtos reakcijos iš vartotojų, ypač ukrainiečių, rašo UNIAN.
Jie kaltina kompaniją nejautrumu ir karo konteksto ignoravimu, pabrėždami, kad rusių modelių pasitelkimas šiuo metu atrodo provokuojantis ir netinkamas.
Dalies auditorijos nuomone, prekės ženklą reikėtų boikotuoti – socialiniuose tinkluose prie „Rhode“ įrašų pasipylė komentarai su kritika ir grotažymėmis, raginančiomis nutraukti bendradarbiavimą su ruse:
- „Man ir dar milijonui žmonių „Rhode“ dabar miręs.“
- „Tu turbūt juokauji…“
- „Kas čia per nesąmonė? Rusų modeli? Ar pasirinkote Trečiojo Reicho modelį per Antrąjį pasaulinį karą? Nemanau. Tai kodėl dabar tai normalu?“
- „Rimtai? Rusų modelis jūsų prekės ženklui? Ne itin protinga, atvirai kalbant.“
- „Jūs remiate karą, jūs remiate žudynes.“
Nei pati H. Bieber, nei jos atstovai kol kas viešai į tai nesureagavo.
