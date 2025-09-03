Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Vokietijos pergalė išaiškino Lietuvos varžovą aštuntfinalyje

2025-09-03 22:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-03 22:18

Vokietijos rinktinė (5/0) be pralaimėjimų užbaigė Europos čempionato B grupę Tamperėje. Pasaulio čempionai paskutinėse grupės rungtynėse 91:61 (21:19, 29:17, 19:13, 22:12)nugalėjo šeimininkę Suomiją (3/2).

Vokietija žygiuoja be pralaimėjimų (FIBA Europe nuotr.)

Vokietijos rinktinė (5/0) be pralaimėjimų užbaigė Europos čempionato B grupę Tamperėje. Pasaulio čempionai paskutinėse grupės rungtynėse 91:61 (21:19, 29:17, 19:13, 22:12)nugalėjo šeimininkę Suomiją (3/2).

Ši vokiečių pergalė ne tik užtikrino jiems pirmą vietą grupėje, bet ir išaiškino Lietuvos varžovą aštuntfinalyje. Šeštadienį Rygoje mūsiškiai susitiks su trečiąją vietą A grupėje užėmusia šeimininke Latvija. 

Latvijos ir Lietuvos susitikimas šeštadienį prasidės 18.30 val.

Vokietijos aštuntfinalyje lauks Portugalijos iššūkis, o Suomija žais su A grupėje antrąją vietą užėmusia komanda – Serbija arba Turkija.

Aukštu tempu prasidėjusiose rungtynėse vokiečiai per pirmą kėlinį toli į priekį nepabėgo (21:19), bet du spurtai antrajame ketvirtyje prieš pertrauką jiems sukrovė 14 taškų pranašumą – 50:36.

Galutinai Vokietija klausimus išsprendė trečiajame kėlinyje, kurį užbaigė atkarpa 8:1 (69:49), o paskutiniame ketvirtyje pradėjo šeimininkų triuškinimą.

Nugalėtojams Franzas Wagneris per 20 minučių surinko 23 taškus (7/13 met., 8/8 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus ir 27 naudingumo balus.

Suomijos žvaigždė Lauri Markkanenas per 22 minutes pasižymėjo 11 taškų (4/15 met., 3/3 baud.), 9 atkovotais ir 4 perimtais kamuoliais bei 11 naudingumo balų.

Pildoma.

