Vokietijos pergalė išaiškino Lietuvos varžovą aštuntfinalyje

Ši vokiečių pergalė ne tik užtikrino jiems pirmą vietą grupėje, bet ir išaiškino Lietuvos varžovą aštuntfinalyje. Šeštadienį Rygoje mūsiškiai susitiks su trečiąją vietą A grupėje užėmusia šeimininke Latvija.
Latvijos ir Lietuvos susitikimas šeštadienį prasidės 18.30 val.
Vokietijos aštuntfinalyje lauks Portugalijos iššūkis, o Suomija žais su A grupėje antrąją vietą užėmusia komanda – Serbija arba Turkija.
Aukštu tempu prasidėjusiose rungtynėse vokiečiai per pirmą kėlinį toli į priekį nepabėgo (21:19), bet du spurtai antrajame ketvirtyje prieš pertrauką jiems sukrovė 14 taškų pranašumą – 50:36.
Galutinai Vokietija klausimus išsprendė trečiajame kėlinyje, kurį užbaigė atkarpa 8:1 (69:49), o paskutiniame ketvirtyje pradėjo šeimininkų triuškinimą.
Nugalėtojams Franzas Wagneris per 20 minučių surinko 23 taškus (7/13 met., 8/8 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus ir 27 naudingumo balus.
Suomijos žvaigždė Lauri Markkanenas per 22 minutes pasižymėjo 11 taškų (4/15 met., 3/3 baud.), 9 atkovotais ir 4 perimtais kamuoliais bei 11 naudingumo balų.
