D.Bertanis prieš akistatą su Lietuva: jei žaisime gerai, įveikti galime bet ką

Pastarosios atstovas Davis Bertanis po pergalės 109:75 prieš čekus teigė, kad jei jo komanda rodys gerą žaidimą, neįveikiamų varžovų nėra.
„Nesvarbu, su kuo susitiksime aštuntfinalyje. Jei žaisime gerą krepšinį puolime ir gynyboje, galime įveikti bet kurį varžovą“, – sakė latvis, dar nebuvęs užtikrintas dėl būsimų oponentų.
A grupėje latviai iškovojo 3 pergales (prieš estus, portugalus ir čekus) ir 2 sykius pralaimėjo (turkams ir serbams) ir liko treti. Kadangi Lietuva B grupėje yra antra (4/1), įvyks Baltijos derbis.
