Pianistė Ieva Dūdaitė atskleidė, už kokią įspūdingą sumą apdraustos jos rankos: „Tai yra mano instrumentas“

„Sutaupai ant būgnų, nes pilve jau groja būgnais. Galima sakyti kaštai iš karto sumažėjo“, – juoksis I. Dūdaitė.
Juokai juokais, tačiau surimtėjus, pianistė atskleis, kad muzika ją lydi iki pat paskutinės akimirkos. Kaip pasakos pati, vieną dieną dar koncertavo, o kitą – jau gimdė.
„Su pirmąja dukra dar penktadienį vedžiau individualią fortepijono pamoką ir turėjau mini pasirodymą. Šeštadienį man nubėgo vandenys ir išvažiavau į ligoninę. Tai galima groti iki paskutinės minutės“, – prisimins ji.
Apdraudė pirštus
Laidos vedėjo akys neliks abejingos dar vienai detalei – užkulisiuose pianistė pasirodė su pirštinėmis. Ir visa tai, toli gražu, ne dėl mados, o dėl labai praktiškos priežasties, apie kurią daugelis nė nesusimąstytų.
„Aš tiesiog šildau savo pirštus ir, jeigu mano plaštakos yra šiltos, man kiekvienoje kitoje kūno dalyje yra šilta ir gera. Čia nuo vaikystės taip yra. Tai man labai svarbu jas laikyti šiltai. Aišku, ir kraujotaka turbūt, kad būtų stimuliuojama, bet kadangi tai yra mano instrumentas, mano piršteliai yra mano pašaukimas, tai stengiuosi juos labai saugoti ir šildyti“, – pasakos pianistė.
Ir tai tikrai rimtas reikalas – juk kitaip nebūtų draudžiamos rankos. Pasak pianistės, jos rankos buvo oficialiai apdraustos beveik 0,5 milijono eurų suma.
„Prisipažinsiu, kad „Grand Piano Show“ metu apdraudėme mano rankas ir ta suma yra arti 0,5 milijono. Organizatoriai apsidraudė, pagalvojo, „o kas jeigu“. Prieš tai man nebuvo kilusi mintis, bet taip, šiuo metu rankos yra apdraustos“, – atskleis atlikėja I. Dūdaitė.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.
