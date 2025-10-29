Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Rūtos Ščiogolevaitės anekdotas apie blondines išvertė iš koto: juokais leipo visi

2025-10-29 09:15 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-29 09:15

Atsinaujinusi „Gero vakaro šou“ laida virto tikru juoko pliūpsniu. Rūta Ščiogolevaitė pasidalijo savo mėgstamiausiu anekdotu apie blondines – taip taikliai ir su tokia energija, kad studijoje visi leipo juokais.

Atsinaujinusi „Gero vakaro šou“ laida virto tikru juoko pliūpsniu. Rūta Ščiogolevaitė pasidalijo savo mėgstamiausiu anekdotu apie blondines – taip taikliai ir su tokia energija, kad studijoje visi leipo juokais.

REKLAMA
1

Pokalbio metu R. Ščiogolevaitė atskleidė, jog turi savo mėgstamiausią anekdotą.

„Stovi ant tilto dvi blondinės ir ginčijasi – ar Neris, ar Nemunas po tiltu – ir tiek ginčijasi, iki visiškų nesąmonių. Viena išvis įrodinėja, sako: „Žiūrėk, čia stopudovai yra Nemunas, nes jo bangos visiškai kitaip, supranti?“. O kita sako: „Iki tokio jau daėjome.“. „Gerai, tai aš tau sakau, kad čia 100 procentų yra Neris, nes ji, pažiūrėk, visiškai, čia yra va ta indigo spalva, supranti, kaip mano rankinuko“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žodžiu, susipyko juodai, susinervino, sako: „Viskas, einu į apačią, patikrinsiu, kas užrašyta“. Nuėjo, negrįžta ilgai, grįžta po kurio laiko visa nubrozdinta, kraujas, susivėlusi, alkūnės kruvinos. Sako: „Nu, ne, nei Neris, nei Nemunas – autostrada Vilnius–Kaunas“, – anekdotą papasakojo Lietuvos dainininkė.

REKLAMA
REKLAMA

Vos R. Ščiogolevaitė baigė pasakoti, studijoje nuaidėjo garsūs juoko pliūpsniai.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų