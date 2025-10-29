Rūtos Ščiogolevaitės anekdotas apie blondines išvertė iš koto: juokais leipo visi

Pokalbio metu R. Ščiogolevaitė atskleidė, jog turi savo mėgstamiausią anekdotą.
„Stovi ant tilto dvi blondinės ir ginčijasi – ar Neris, ar Nemunas po tiltu – ir tiek ginčijasi, iki visiškų nesąmonių. Viena išvis įrodinėja, sako: „Žiūrėk, čia stopudovai yra Nemunas, nes jo bangos visiškai kitaip, supranti?“. O kita sako: „Iki tokio jau daėjome.“. „Gerai, tai aš tau sakau, kad čia 100 procentų yra Neris, nes ji, pažiūrėk, visiškai, čia yra va ta indigo spalva, supranti, kaip mano rankinuko“.
Žodžiu, susipyko juodai, susinervino, sako: „Viskas, einu į apačią, patikrinsiu, kas užrašyta“. Nuėjo, negrįžta ilgai, grįžta po kurio laiko visa nubrozdinta, kraujas, susivėlusi, alkūnės kruvinos. Sako: „Nu, ne, nei Neris, nei Nemunas – autostrada Vilnius–Kaunas“, – anekdotą papasakojo Lietuvos dainininkė.
Vos R. Ščiogolevaitė baigė pasakoti, studijoje nuaidėjo garsūs juoko pliūpsniai.
