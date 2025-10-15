Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Rūta Ščiogolevaitė, Vaida Genytė ir Aistė Pilvelytė praneša džiugią žinią

2025-10-15 11:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 11:29

TRYS DIVOS – trys scenos karalienės: Rūta Ščiogolevaitė, Vaida Genytė ir Aistė Pilvelytė gruodžio mėnesį nutarė pradžiuginti savo klausytojus ir žiūrovus dviem išskirtiniais kalėdiniais koncertais Klaipėdoje ir Kaune!

Vaida Genytė, Aistė Pilvelytė ir Rūta Ščiogolevaitė (nuotr. facebook.com)

TRYS DIVOS – trys scenos karalienės: Rūta Ščiogolevaitė, Vaida Genytė ir Aistė Pilvelytė gruodžio mėnesį nutarė pradžiuginti savo klausytojus ir žiūrovus dviem išskirtiniais kalėdiniais koncertais Klaipėdoje ir Kaune!

REKLAMA
5

Žavingosios atlikėjos paruošė išskirtinę koncertinės programos „Nuo klasikos iki ABBA“ versiją, kartu su ritmo grupe bei orkestru Vilnius Sinfonietta, diriguojamu charizmatiškojo Vytauto Lukočiaus, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skambės hitai 

Dviejų valandų gyvo garso koncerte skambės daugiau nei dvidešimt pasaulinių hitų – nuo klasikos šedevrų ir atlikėjų autorinių dainų iki kultinės švedų grupės ABBA populiariausių kūrinių.

REKLAMA
REKLAMA

Koncertas bus pilnas įspūdžių, netikėtumų bei žanrų įvairovės. Programoje skambės dainos, su kuriomis užaugo šios atlikėjos. Tai muzika, apimanti kelis dešimtmečius ir net šimtmečius – nuo klasikos grožio iki retro smagumo, kino filmų, miuziklų, pop ir roko žanro kūrinių. Koncerte girdėsite tokias dainas kaip: „Dangus tau dovanoja aukštį“, „You Raise Me Up“, „Barcarolle“, „Meilę skolingas tau“, „Mylėk mane“, „Dancing Queen“, „Chiquititta“, „Waterloo“ ir kt.

REKLAMA

Šis koncertas – tarsi muzikinė pasaka – užburs ir paskandins jus į svaigų muzikos pasaulį, o betarpiškas ir nuotaikingas atlikėjų bei maestro Vytauto Lukočiaus bendravimas užtikrins jaukią ir smagią kalėdinę nuotaiką. Bilietas į šį koncertą gali tapti nuostabiausia dovana artimiesiems ir puikia galimybe kokybiškai praleisti laiką su mylimiausiais žmonėmis.

 

Koncertai vyks:

  • Gruodžio 5 –  Klaipėda, Švyturio arena
  • Gruodžio 30 – Kaunas, Žalgirio arena

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų