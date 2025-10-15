Rūta Ščiogolevaitė, Vaida Genytė ir Aistė Pilvelytė praneša džiugią žinią

Žavingosios atlikėjos paruošė išskirtinę koncertinės programos „Nuo klasikos iki ABBA“ versiją, kartu su ritmo grupe bei orkestru Vilnius Sinfonietta, diriguojamu charizmatiškojo Vytauto Lukočiaus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Skambės hitai
Dviejų valandų gyvo garso koncerte skambės daugiau nei dvidešimt pasaulinių hitų – nuo klasikos šedevrų ir atlikėjų autorinių dainų iki kultinės švedų grupės ABBA populiariausių kūrinių.
Koncertas bus pilnas įspūdžių, netikėtumų bei žanrų įvairovės. Programoje skambės dainos, su kuriomis užaugo šios atlikėjos. Tai muzika, apimanti kelis dešimtmečius ir net šimtmečius – nuo klasikos grožio iki retro smagumo, kino filmų, miuziklų, pop ir roko žanro kūrinių. Koncerte girdėsite tokias dainas kaip: „Dangus tau dovanoja aukštį“, „You Raise Me Up“, „Barcarolle“, „Meilę skolingas tau“, „Mylėk mane“, „Dancing Queen“, „Chiquititta“, „Waterloo“ ir kt.
Šis koncertas – tarsi muzikinė pasaka – užburs ir paskandins jus į svaigų muzikos pasaulį, o betarpiškas ir nuotaikingas atlikėjų bei maestro Vytauto Lukočiaus bendravimas užtikrins jaukią ir smagią kalėdinę nuotaiką. Bilietas į šį koncertą gali tapti nuostabiausia dovana artimiesiems ir puikia galimybe kokybiškai praleisti laiką su mylimiausiais žmonėmis.
Koncertai vyks:
- Gruodžio 5 – Klaipėda, Švyturio arena
- Gruodžio 30 – Kaunas, Žalgirio arena
