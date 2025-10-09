Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Mumbru po sunkios ligos paliks ligoninę ir gydymą tęs namuose

2025-10-09 19:46 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 19:46

Europos čempionu tapęs 46 metų specialistas iš Ispanijos Alexas Mumbru vis dar leidžia dienas Barselonos ligoninėje.

A.Mumbru bus išleistas gydytis namo (FIBA nuotr.)

Europos čempionu tapęs 46 metų specialistas iš Ispanijos Alexas Mumbru vis dar leidžia dienas Barselonos ligoninėje.

REKLAMA
0

Ten A.Mumbru atsidūrė jau kitą dieną po Europos čempionato finalo Rygoje, kuris Vokietijos rinktinei tapo pergalingu.

Ispanas pankreatitu susirgo dar Suomijoje, tad perleido vyriausiojo Vokietijos rinktinės trenerio pareigas, o prie komandos prisijungė finaliniame etape Rygoje, tačiau jau kaip asistentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Mumbru Barselonos ligoninėje jau praleido 25 dienas ir ten turės išbūti dar bent 10 dienų. Per šį laikotarpį treneris buvo maitinamas ir hidratuojamas intraveniškai ir tik šią savaitę jis pradėjo valgyti pusiau kietą maistą. Nuo pat ligos pradžios strategas neteko net 16 kilogramų svorio.

Išleidimas iš ligoninės dar nereiškia visiško A.Mumbru pasveikimo. Specialistas turės pailsėti namuose ir tuomet jam bus atlikta tulžies pūslės šalinimo operacija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų