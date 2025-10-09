Mumbru po sunkios ligos paliks ligoninę ir gydymą tęs namuose

Ten A.Mumbru atsidūrė jau kitą dieną po Europos čempionato finalo Rygoje, kuris Vokietijos rinktinei tapo pergalingu.
Ispanas pankreatitu susirgo dar Suomijoje, tad perleido vyriausiojo Vokietijos rinktinės trenerio pareigas, o prie komandos prisijungė finaliniame etape Rygoje, tačiau jau kaip asistentas.
A.Mumbru Barselonos ligoninėje jau praleido 25 dienas ir ten turės išbūti dar bent 10 dienų. Per šį laikotarpį treneris buvo maitinamas ir hidratuojamas intraveniškai ir tik šią savaitę jis pradėjo valgyti pusiau kietą maistą. Nuo pat ligos pradžios strategas neteko net 16 kilogramų svorio.
Išleidimas iš ligoninės dar nereiškia visiško A.Mumbru pasveikimo. Specialistas turės pailsėti namuose ir tuomet jam bus atlikta tulžies pūslės šalinimo operacija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!