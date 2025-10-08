Kalendorius
Krepšinis > Europa

Varnas dėl traumos Graikijos lygoje greičiausiai nerungtyniaus – svarstomas sutarties nutraukimas

2025-10-08 22:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 22:15

Tarpsezoniu su Rodo „Kolossos“ sutartį pasirašęs Martynas Varnas Graikijos lygoje nedebiutuos, praneša Krepsinis.net šaltiniai.

M.Varnas neatstovaus Rodo klubui (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Tarpsezoniu su Rodo „Kolossos“ sutartį pasirašęs Martynas Varnas Graikijos lygoje nedebiutuos, praneša Krepsinis.net šaltiniai.

0

Krepsinis.net žiniomis, M.Varnas dar tęsia reabilitaciją po pėdos traumos, tad abi pusės tariasi dėl kontrakto nutraukimo.

28-erių 196 cm ūgio puolėjas traumą patyrė gegužės pabaigoje Lietuvos krepšinio lygos (LKL) atkrintamosiose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastaruosius dvejus metus lietuvis praleido Panevėžio „Lietkabelio“ gretose.

Kaunietis pernai LKL per 26 minutes fiksavo 10,4 taško, 2,5 atkovoto kamuolio, 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo statistiką.

Europos taurėje skaičiai buvo dar gražesni – 11,7 taško, 2,6 atkovoto kamuolio, 2,6 rezultatyvaus perdavimo ir 12,4 naudingumo balo.

Iki šiol per karjerą M.Varnas legionieriaus duonos ragavo vienintelį sykį – 2023 m. vasarą atstovavo Edmontono „Stingers“ Kanados lygoje.

