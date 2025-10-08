Varnas dėl traumos Graikijos lygoje greičiausiai nerungtyniaus – svarstomas sutarties nutraukimas

Krepsinis.net žiniomis, M.Varnas dar tęsia reabilitaciją po pėdos traumos, tad abi pusės tariasi dėl kontrakto nutraukimo.
28-erių 196 cm ūgio puolėjas traumą patyrė gegužės pabaigoje Lietuvos krepšinio lygos (LKL) atkrintamosiose.
Pastaruosius dvejus metus lietuvis praleido Panevėžio „Lietkabelio“ gretose.
Kaunietis pernai LKL per 26 minutes fiksavo 10,4 taško, 2,5 atkovoto kamuolio, 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo statistiką.
Europos taurėje skaičiai buvo dar gražesni – 11,7 taško, 2,6 atkovoto kamuolio, 2,6 rezultatyvaus perdavimo ir 12,4 naudingumo balo.
Iki šiol per karjerą M.Varnas legionieriaus duonos ragavo vienintelį sykį – 2023 m. vasarą atstovavo Edmontono „Stingers“ Kanados lygoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!