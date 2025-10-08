Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Švedijos vyrų rinktinės treneris Riipinenas liks prie komandos iki 2029 metų

2025-10-08 14:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 14:38

Švedijos rinktinę toliau treniruos 38-erių specialistas.

M.Riipinenas lieka prie švedų vairo (FIBA nuotr.)

Švedijos rinktinę toliau treniruos 38-erių specialistas.

0

Oficialiai paskelbta, kad prie nacionalinės vyrų rinktinės vairo lieka Mikko Riipinenas, kuris pasirašė sutartį iki 2029 metų.

M.Riipinenas švedų vairą perėmė 2021 metais ir šiemet vykusiame Europos čempionate pateko į aštuntfinalį, kur 79:85 krito prieš turkus.

Strategas šiuo metu treniruoja ir Liudvigsburgo „MHP Riesen“ ekipą, kuri varžosi Vokietijos lygoje.

