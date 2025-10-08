Švedijos vyrų rinktinės treneris Riipinenas liks prie komandos iki 2029 metų

Oficialiai paskelbta, kad prie nacionalinės vyrų rinktinės vairo lieka Mikko Riipinenas, kuris pasirašė sutartį iki 2029 metų.
M.Riipinenas švedų vairą perėmė 2021 metais ir šiemet vykusiame Europos čempionate pateko į aštuntfinalį, kur 79:85 krito prieš turkus.
Strategas šiuo metu treniruoja ir Liudvigsburgo „MHP Riesen“ ekipą, kuri varžosi Vokietijos lygoje.
