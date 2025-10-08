Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Blaževičius pelnė 25 taškus ir padėjo „Tofaš“ starte nugalėti „Bnei“ FIBA Čempionų lygoje

2025-10-08 22:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 22:05

FIBA Čempionų lygoje Mareko Blaževičiaus atstovaujama Bursos „Tofaš“ (1/0) ekipa 90:86 (24:22, 25:27, 14:26, 27:11) namie nugalėjo Herclijos „Bnei“ (0/1) krepšininkus.

M.Blaževičius buvo puikus (FIBA Europe nuotr.)

FIBA Čempionų lygoje Mareko Blaževičiaus atstovaujama Bursos „Tofaš“ (1/0) ekipa 90:86 (24:22, 25:27, 14:26, 27:11) namie nugalėjo Herclijos „Bnei“ (0/1) krepšininkus.

0

Likus žaisti tris minutes aukštaūgis iš Lietuvos tiksliu dvitaškiu išvedė Bursos komandos į priekį (86:85), o netrukus dvitaškį pridėjo Alexas Perezas – 88:85. Elijah Stewartas pataike baudą (86:88), o šeimininkų pergalę įtvirtino Isaiah Stewartas – 90:86.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dominuojantį pasirodymą surengęs lietuvis per 28 minutes pelnė 25 taškus (7/11 dvit., 11/13 dvit.), atkovojo 12, perėmė kamuolį, po 4 kartus klydo bei pažeidė taisykles ir surinko 28 naudingumo balus.

Nugalėtojams Hugo Bessonas pelnė 20 taškų (4/5 trit.), Joe Thomassonas ir A.Perezas (7 rez. per.) pridėjo po 10.

Pralaimėjusiems E.Stewartas įmetė 23 taškus (8/11 dvit.), Chinanu Onuaku surinko 16.

