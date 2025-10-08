Maslobojevas apie dopingo skandalą: „Žinau, kaip čia viskas vyksta“

Šiuo metu S. Maslobojevas aktyviai bando įrodyti savo tiesą ir aiškinasi, kokiu būdu jo organizme atsirado draudžiamos medžiagos. Visas šis procesas kainuoja daug laiko ir pinigų, o apie tai lietuvis plačiau papasakojo „MMA Respect“ kanalui.
Anot S. Maslobojevo, jis dar nerado draudžiamų medžiagų šaltinio, todėl jam kyla vis daugiau įtarimų dėl to dopingo testo rezultatų.
„Turėjau didelį skandalą, dėl kurio vis dar tęsiasi tyrimas. Dabar tikriname visus papildus. Aiškinamės, ar jie galėjo būti užteršti. Pirmas dvi stadijas jau baigėme. Proteinas, testosterono skatintojai, prieštreniruotiniai papildai – švarūs. Dabar liko tokie dalykai kaip ašvaganda, kreatinas – švariausi dalykai. Jie irgi bus patikrinti.
Visa tai kainuoja labai brangiai. Kaip minėjau, norėjau pasistatyti namą, bet dabar to nebegaliu padaryti.
Skridau į Londoną, kur patikrino mano nagus. Ten draudžiamų medžiagų pėdsakų nerado. Dabar jie paėmė mano plaukų mėginius ir galės nustatyti, kokias medžiagas vartojau 3-4 mėnesių laikotarpiu kiekvieną savaitę. Jei ir tas tyrimas parodys, kad jokių draudžiamų medžiagų nebuvo, tada turėsime labai rimtų klausimų „Glory“ organizacijai apie tai, kaip jie gavo tokius mėginio rezultatus.
Pats gerai žinau, kad 20 metų buvau tikrinamas dėl dopingo vartojimo ir nė karto neturėjau jokių problemų, nebuvo net jokių įtarimų. O dabar – teigiamas mėginys prieš titulinę kovą? Kai aš 1000 proc. žinojau, kad būsiu tikrinamas? O jie rado didelį draudžiamos medžiagos kiekį mano organizme. Ta medžiaga organizme išsilaiko pusantro mėnesio. Jei man būtų 18-a metų, gal tada kvailai pagalvočiau, jog galiu „apeiti“ testą ar kažką. Supraskite – aš šitame sporte 20 metų ir žinau, kaip čia viskas vyksta.
Visada pasisakiau už švarų sportą, todėl dabar darau viską, kad įrodyčiau, jog esu nekaltas ir kad to testo rezultatai – klaidingi. Dėl to net atsisakiau svajonės pasistatyti namą“, – sakė S. Maslobojevas.
Lietuvis pabrėžė, kad jam skirtos sankcijos galioja ne visose organizacijose. S. Maslobojevas turi galimybę dalyvauti UTMA turnyruose ir sulaukė kvietimo žengti į ringą lapkritį. Tiesa, lietuvis viliasi, kad dar iki tol spės įrodyti savo nekaltumą „Glory“ organizacijai.
„Jei iki lapkričio įrodysiu „Glory“, kad esu nekaltas, tada galbūt šių metų pabaigoje arba kitąmet grįšiu į „Glory“ ringą. Aš jiems aiškiai pasakiau, kad jei būsiu išteisintas, tai norėsiu iš karto gauti titulinę kovą“, – pridėjo S. Maslobojevas.
„Glory 104“ turnyrą, kuriame T. Khbabezas ir Bahramas Rajabzadehas kausis dėl S. Maslobojevo atlaisvinto pasaulio čempiono diržo, šeštadienį nuo 21 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
