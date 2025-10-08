„Manchester United“ savininkas Jimas Ratcliffe’as atviravo kiek laiko suteikta treneriui įrodyti savo vertę

Nors komanda šį sezoną startavo vangiai ir po prasto praėjusio sezono jo ateitis tapo intensyvių diskusijų objektu, J. Ratcliffe'ui svarbiausia ne greita reakcijos, o ilgesnis trenerio darbo testas.
„Jis neturėjo geriausio sezono. Rubenui reikia įrodyti, kad yra puikus treneris per trejus metus. Toks ir yra mano požiūris“, – komentavo S. J. Ratcliffe'as „The Business“ podcast'e.
J. Ratcliffe'as atvirai kritikuoja spaudos tendenciją reikalauti skubių rezultatų ir nuolat kelti klausimus dėl trenerio ateities.
„Spauda kartais man nesuprantama. Jie nori momentinės sėkmės, lyg pakaktų perjungti jungiklį, kad viskas būtų rožėmis klota. Valdant tokį didelį ir istorinį klubą kaip „United“ neįmanoma vadovautis emocinėmis bangomis ar nuolatinių žurnalistų primetamais sprendimais.“
Jis taip pat pabrėžė, kad sprendimo teisė dėl R. Amorimo likimo klube yra būtent INEOS rankose, o didesnių pokyčių artimiausiu metu neplanuojama.
„Glazeriai negali liepti man atleisti trenerio. Mes esame čia vietoje, jie – kitame Atlanto krante. Mano prioritetas – klubo ilgalaikis stabilumas ir sveikas finansinis pagrindas, o ne trumpalaikės reakcijos į spaudos kritiką.“
Nepaisant penkių pralaimėjimų per 8 rungtynes, klubo savininko teigimu R. Amorimo ateitis ir toliau saugi.
