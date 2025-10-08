Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester United“ savininkas Jimas Ratcliffe’as atviravo kiek laiko suteikta treneriui įrodyti savo vertę

2025-10-08 21:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 21:55

„Manchester United“ bendrasavininkis ir INEOS grupės vadovas Seras Jimas Ratcliffe'as viešai pareiškė, kad klubo vadovybė neskubės imtis drastiškų sprendimų dėl Rubeno Amorimo ateities.

Rubenas Amorimas | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ bendrasavininkis ir INEOS grupės vadovas Seras Jimas Ratcliffe'as viešai pareiškė, kad klubo vadovybė neskubės imtis drastiškų sprendimų dėl Rubeno Amorimo ateities.

REKLAMA
0

Nors komanda šį sezoną startavo vangiai ir po prasto praėjusio sezono jo ateitis tapo intensyvių diskusijų objektu, J. Ratcliffe'ui svarbiausia ne greita reakcijos, o ilgesnis trenerio darbo testas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis neturėjo geriausio sezono. Rubenui reikia įrodyti, kad yra puikus treneris per trejus metus. Toks ir yra mano požiūris“, – komentavo S. J. Ratcliffe'as „The Business“ podcast'e.

REKLAMA
REKLAMA

J. Ratcliffe'as atvirai kritikuoja spaudos tendenciją reikalauti skubių rezultatų ir nuolat kelti klausimus dėl trenerio ateities.

REKLAMA

„Spauda kartais man nesuprantama. Jie nori momentinės sėkmės, lyg pakaktų perjungti jungiklį, kad viskas būtų rožėmis klota. Valdant tokį didelį ir istorinį klubą kaip „United“ neįmanoma vadovautis emocinėmis bangomis ar nuolatinių žurnalistų primetamais sprendimais.“

Jis taip pat pabrėžė, kad sprendimo teisė dėl R. Amorimo likimo klube yra būtent INEOS rankose, o didesnių pokyčių artimiausiu metu neplanuojama.

REKLAMA
REKLAMA

„Glazeriai negali liepti man atleisti trenerio. Mes esame čia vietoje, jie – kitame Atlanto krante. Mano prioritetas – klubo ilgalaikis stabilumas ir sveikas finansinis pagrindas, o ne trumpalaikės reakcijos į spaudos kritiką.“

Nepaisant penkių pralaimėjimų per 8 rungtynes, klubo savininko teigimu R. Amorimo ateitis ir toliau saugi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų