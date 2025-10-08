Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Wojciechas Szczesny: „Nekonkuruoju dėl pirmojo vartininko pozicijos“

2025-10-08 21:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 21:27

„Barcelonos“ vartininkas Wojciechas Szczesny viešai išreiškė solidarumą pagrindiniam vartininkui Joanui Garciai, ir patvirtino, kad save laiko tik laikinu sprendimu iki kolegos sugrįžimo.

Wojciechas Szczesny | Scanpix nuotr.

0

„Nuoširdžiai linkiu J. Garciai greito pasveikimo. Nesitikiu, jog žaisiu „El Clasico“. Tikėjausi būti antru vartininku, bet su tuo visuomet kyla rizika tapti starto žaidėju. Neturiu abejonių, kas yra ir kas turėtų būti pagrindinis „Barcelonos“ vartų sargas“, – atviravo W. Szczesny interviu „WP Sportowe Fakty“.

Lenkas patvirtino, kad J. Garcia – neabejotinai pirmas pasirinkimas komandai šiandien ir ateityje, o jis pats tikisi žaisti kuo mažiau.

„Joanas turi milžinišką potencialą. Aš galiu paskatinti jį augti. Mano tikslas – padėti jam progresuoti ir leisti klubui pasitikėti savo ateitimi. Niekada nebus konkurencijos dėl pagrindinio vartininko vietos. Mano vaidmuo čia – padėti, kad Joanas tobulėtų ir išliktų geriausias.“

Pernai jau po paskelbtos karjeros pabaigos prie „Barcelona“ prisijungęs W. Sczcesny šį sezoną jau žaidė 3 rungtynes.

