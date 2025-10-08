„Rytas“ pranešė informaciją dėl J.Hardingo būklės

Po vidurnakčio klubas pranešė pirminę informaciją dėl amerikiečio traumos – blogiausio scenarijaus išvengta. Pridedama, kad gynėjas lieka medicinos įstaigoje, jį toliau stebi medikai.
Po rungtynių J.Hardingas buvo sąmoningas, galėjo judinti galūnes ir kalbėti.
Amerikietis trečiajame kėlinyje bandė krauti į krepšį, bet po Jayvono Graveso pražangos nesėkmingai siekė užsikabinti už lanko ir persikreipęs nusileido ant sprando. Gynėjas nekilo nuo parketo bei aikštelę paliko neštuvuose.
Epizodas pašiurpino ir arenoje susirinkusius gerbėjus, kurie vokaliai reikalavo nerodyti incidento bei palaikymo šūksniais išlydėjo amerikietį.
Iki traumos J.Hardingas buvo ryškiu „Ryto“ lyderiu, per 20 minučių sumetęs 20 taškų (6/10 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 5/5 baudų metimų).
Amerikietis skambiai prisistatė ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kur per 26 minutes fiksavo 18,3 taško (41 procentas tritaškių), 1,3 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvių perdavimų ir 16 naudingumo balų vidurkius.
