Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

„Rytas“ pranešė informaciją dėl J.Hardingo būklės

2025-10-08 08:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 08:11

Vilniaus „Rytas“ Čempionų lygoje kovas pradėjo pergale, bet po rungtynių su Varšuvos „Legia“ džiaugsmo nebuvo – visų mintys su šiurpią traumą patyrusiu Jerricku Hardingu.

J.Hardingas išvengė blogiausio scenarijaus (BNS nuotr.)

Vilniaus „Rytas“ Čempionų lygoje kovas pradėjo pergale, bet po rungtynių su Varšuvos „Legia“ džiaugsmo nebuvo – visų mintys su šiurpią traumą patyrusiu Jerricku Hardingu.

REKLAMA
0

Po vidurnakčio klubas pranešė pirminę informaciją dėl amerikiečio traumos – blogiausio scenarijaus išvengta. Pridedama, kad gynėjas lieka medicinos įstaigoje, jį toliau stebi medikai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po rungtynių J.Hardingas buvo sąmoningas, galėjo judinti galūnes ir kalbėti.

Amerikietis trečiajame kėlinyje bandė krauti į krepšį, bet po Jayvono Graveso pražangos nesėkmingai siekė užsikabinti už lanko ir persikreipęs nusileido ant sprando. Gynėjas nekilo nuo parketo bei aikštelę paliko neštuvuose.

REKLAMA
REKLAMA

Epizodas pašiurpino ir arenoje susirinkusius gerbėjus, kurie vokaliai reikalavo nerodyti incidento bei palaikymo šūksniais išlydėjo amerikietį.

REKLAMA

Iki traumos J.Hardingas buvo ryškiu „Ryto“ lyderiu, per 20 minučių sumetęs 20 taškų (6/10 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 5/5 baudų metimų).

Amerikietis skambiai prisistatė ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kur per 26 minutes fiksavo 18,3 taško (41 procentas tritaškių), 1,3 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvių perdavimų ir 16 naudingumo balų vidurkius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų