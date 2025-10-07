Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

AEK lietuviai skirtingai prisidėjo prie pergalės Rygoje

2025-10-07 23:13
2025-10-07 23:13

FIBA Čempionų lygoje sėkmingai startavo lietuviškasis Atėnų AEK (1/0).

M.Kuzminskas buvo rezultatyvesnis už L.Lekavičių (FIBA nuotr.)

FIBA Čempionų lygoje sėkmingai startavo lietuviškasis Atėnų AEK (1/0).

0

Graikijos klubas išvykoje 69:53 (26:12, 15:12, 16:16, 12:13) pranoko Rygos VEF (0/1).

Svečiai toli pabėgo jau po pirmojo kėlinio, o iki ilgosios pertraukos skirtumas dar labiau ūgtelėjo (41:24). VEF vėliau taip ir neišjudino puolimo bei apie pergalę galvojo negalėjo.

Mindaugas Kuzminskas nugalėtojams per 15 minučių surinko 9 taškus (1/2 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/1 baudos metimo), atkovotą ir perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką, klaidą bei 8 naudingumo balus.

Lukas Lekavičius per 19 minučių pridėjo 3 taškus (1/1 dvitaškio, 0/2 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 3 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus bei 7 naudingumo balus.

Tuo tarpu Rygos klubas pataikė vos 18 procentų tritaškių (4/22), išsidalino tik 8 rezultatyvius perdavimus iš mačą baigė su 44 naudingumo balais.

F grupėje taip pat varžosi Levicės „Patrioti“ (Slovakija) ir Šolnoko „Olajbanyasz“ (Vengrija).

VEF: Zahiras Porteris 16 (7/9 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 5 atk. kam.), Rostislavas Novickis 10, Tomas Leimanis 8 (0/4 dvitaškių), ... , Kristapas Kilpas 2 (0/4 dvitaškių, 0/6 tritaškių, 4 klaidos, -10 naud. bal.).

AEK: Dimitrios Katsivelis 13 (6 atk. kam.), Mindaugas Kuzminskas 9 (2/5 tritaškių), Dimitris Flionis (5 atk. kam.), ... Lukas Lekavičius 3.

 

 

 

