TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

„Ryto“ lyderis patyrė šiurpią traumą

2025-10-07 21:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-07 21:34

FIBA Čempionų lygos startą Vilniaus „Rytui“ apkartino šiurpus epizodas.

J.Hardingas areną paliko neštuvuose (BNS nuotr.)

FIBA Čempionų lygos startą Vilniaus „Rytui“ apkartino šiurpus epizodas.

2

Skaudžią traumą patyrė Jerrickas Hardingas – amerikietis bandė krauti į krepšį, bet po Jayvono Graveso pražangos nesėkmingai siekė užsikabinti už lanko ir persikreipęs nusileido ant sprando.

Gynėjas nekilo nuo parketo bei aikštelę paliko neštuvuose.

Epizodas pašiurpino ir arenoje susirinkusius gerbėjus, kurie vokaliai reikalavo nerodyti incidento bei palaikymo šūksniais išlydėjo amerikietį.

Iki traumos J.Hardingas buvo ryškiu „Ryto“ lyderiu, per 20 minučių sumetęs 20 taškų (6/10 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 5/5 baudų metimų).

Amerikietis skambiai prisistatė ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kur per 26 minutes fiksavo 18,3 taško (41 procentas tritaškių), 1,3 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvių perdavimų ir 16 naudingumo balų vidurkius.

Pirmosios žinios po rungtynių buvo pozityvios – J.Hardinas yra samoningas, gali kalbėti bei judinti galūnes.

