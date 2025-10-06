G.Žibėnas: apie kitokį „Rytą“ ir sustiprėjusią Čempionų lygą

Prieš antradienio rungtynes vyriausiasis Vilniaus ekipos vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas išskyrė stipriąsias varžovų puses.
„Atvyksta lenkų čempionai – komanda, kurios žaidimas pagrįstas gynėjais. Yra Jayvonas Gravesas, Andžejus Pluta. Reikės atlikti namų darbus, nes tai nestandartiškai žaidžianti komanda, atliekanti daug užtvarų be kamuolio. Nekantraujame, o žaidėjai yra pasiruošę“, – kalbėjo strategas.
– Pastarąsias rungtynes žaidėte prieš 8 dienas. Tai gali būti pliusas ar trūkumas?
– Rungtynės parodys. Dabar galime tik spėlioti. Visada žaidėjai nori rungtyniauti kuo daugiau, bet tvarkaraščio nenorime komentuoti.
– Kokį komandos vaizdą spėjote pamatyti ir ką taisėte?
– Pamatėme kovingą komandą. Taisėme taktinius dalykus. Turėjome laiko be rungtynių, tad galėjome kažką įvesti. Nebūtinai tai panaudosime, bet norime turėti ginklų, kuriuos prireikus galėtume panaudoti.
– Tikėtina, kad J.Gravesą pamatysime kitokį nei „Ryte“?
– Absoliučiai. Jis ten yra pagrindinis žaidėjas. Pas mus jis buvo projektuotas pagrindinis, bet šalia buvo ir kitų žaidėjų. Sezonas pakrypo taip kaip pakrypo, ten visos šviesos į jį. Gravesas turės daug kamuolio ir reikia pasiruošti. Žinome, koks jis gali būti.
– Kokia J.Walkerio situacija?
– Gerėjanti. Manome, kad rytoj turėtų išbėgti.
– Ar G.Radzevičius kaip kapitonas kažkuo skiriasi nuo M.Normanto?
– Anksti spręsti. Kapitonus turime du. Radzevičius yra oficialus, o Gudaitis yra antras kapitonas. Jis padėjo mums prieš sezoną ir abu turės užduočių bei balsą komandoje. Radzevičius yra pavyzdys tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Tikiuosi, kad yra rūbinėje. Skirtumai pasimatys po daugiau rimtų rungtynių.
– „Rytas“ nėra laimėjęs pirmųjų rungtynių Čempionų lygoje. Kas turėtų suteikti tikėjimo, kad bus nutraukta ši serija?
– Ačiū, kad priminėte. Bandysime priminti ir žaidėjams. Nemalonus faktas, bet privalome jį pakeisti rytoj.
– Praėjusius sezonus nepavykdavo nužengti toliau nei „Top 16“. Ar yra kažkoks bendras vardiklis, kuris tai nulemdavo?
– Manau, kad mes kaip klubas darome žingsnius, kad to išvengtume. Pradėjoe keliauti dvi dienas prieš ir atrodome geriau išvykose. Šiek tiek pridėjome talento į mūsų gynėjų liniją, nes daug tokių rungtynių esame konkurencingi, bet pabaigose to ekstra talento pritrūkdavo. Ne pastangos ar taktinio manevro, o žaidėjo, kuris gali nuspręsti. Reaguojame ir sekame tendencijas geriausių komandų.
– Daugumą rungtynių žaisite didžiojoje arenoje. Kaip priimate šią žinią?
– Nesikišame į tai. Mūsų darbas būti geresniais kiekvieną dieną, būti ambicingais, o kur žaisti sprendžiame ne mes. Džiaugiamės, kad daugiau sirgalių galės stebėti rungtynes, o ta bazė yra auganti. Mūsų žaidėjai dirba kiekvienos treniruotės metu ir nusipelno kiekvieno sirgaliaus, kuris pasirodys.
– Ar tai „ant popieriaus“ stipriausia komanda, kokią turėjote?
– Sunku spręsti, nes nei vienerių rungtynių nesužaidėme pilna sudėtimi. Tikrai negaliu to komentuoti, kol nematau, kaip atrodysime, kai sulipsime. Tai kažkiek kitoks modelis nei turėdavome.
– I.Sargiūnas puikiai pradėjo sezoną. Ko jis pridėjo per pastaruosius metus?
– Klausimas, kurį išgirstu po kiekvienų rungtynių. Tai yra jo pasitikėjimas, žinojimas, kur žaidžia ir už ką. Savo potencialo jis dar neparodė. Žaidė ir ne savo pozicijoje ir begalė rungtynių prieš akis. Svarbu, kad jis išliktų sveikas, o ambicijų jam netrūksta. Tai yra vienas iš dedamųjų.
– Į Čempionų lygą atėjo naujų klubų. Tikslinga sakyti, kad lyga stipriausia, kokia yra buvusi?
– Atėjo „Joventut“, ALBA. Manau, kad galima sakyti, jog stipriausias, bet tai nekeičia mūsų ambicijos kažką pasiekti daugiau.
– Turėjote laisviausią vasarą per ketverius metus. Kaip jaučiatės pasikrovęs sezonui?
– Tiek energijos nepamenu, kada turėjau. Jaučiasi skirtumas, kai esi laisvesnis. Aišku, buvo komplektacijos darbai. Energijos reikės iš žaidėjų. Treneris su pozityvia energija irgi nepakenks.
– Kas būtų patys minimaliausi tikslai ir ką vadintumėte sėkme?
– Sėkme vadinčiau pergalę rytoj, o kita klausimo dalis yra ne man. Mes esame viduje organizacijos sutarę, kad negaliu kalbėti apie komandos tikslus. Aš esu treneris ir mano darbas yra paruošti komandą kitoms rungtynėms.
– Kaip vertinate „Rytą“ kitų grupės komandų kontekste?
– Nenorime kelti savęs į debesis. Visos komandos konkurencingos. Patrų komanda yra vienintelė žaidusi „ Top 8“. Mūsų ambicijos yra laimėti grupę. Stengsimės tai padaryti, bet tai yra specifinis formatas. Vos 6 rungtynės, tad pavojinga paslysti. Po to tą paslydimą reikia ilgai taisyti. Žinome kiekvienų rungtynių kainą ir kas yra taškų skirtumas. Tai yra turnyro patirtis. Būna, kad komandos surenka po tiek pat pergalių ir viską lemia taškų skirtumas. Stengsimės akcentuoti viską, bet neperkrauti žaidėjų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!