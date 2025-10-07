Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Istoriniame „Gintros“ debiute – įveiktos Danijos vicečempionės

2025-10-07 21:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 21:32

Antradienio vakarą Šiauliuose Lietuvos čempionė Šiaulių „Gintra“ atvertė naują istorijos puslapį. Gintrietės debiutavo pirmą kartą rengiamoje UEFA Europos lygoje. Antrajame atrankos etape Saulės miesto atstovės surėmė ginklus su Danijos vicečempione Farumo „Nordsjælland“.

Algimantė Mikutaitė | fkgintra.lt nuotr.

Antradienio vakarą Šiauliuose Lietuvos čempionė Šiaulių „Gintra“ atvertė naują istorijos puslapį. Gintrietės debiutavo pirmą kartą rengiamoje UEFA Europos lygoje. Antrajame atrankos etape Saulės miesto atstovės surėmė ginklus su Danijos vicečempione Farumo „Nordsjælland“.

REKLAMA
0

Pirmose tarpusavio komandų rungtynėse Steve’o Beeks’o auklėtinės pademonstravo pagirtiną kovingumą ir charakterį bei parklupdė varžoves iš futbolo šalies rezultatu 1:0 (0:0).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsakomasis komandų susitikimas spalio 15 d. bus žaidžiamas Danijoje. Šis atrankos etapas, kaip ir pagrindinis turnyro etapas, vyks namų–išvykos formatu.

REKLAMA
REKLAMA

Startinė sudėtis: G. Lukjančukė, I., Kuku, R. Beal, A. Mikutaitė, S. Amorim, T. Romanovskaja, L. Ribeiro L. Spenazzatto (90′ min. C. Caliz), T. Brown, M. Bowers, B. Taylor (81′ min. V. Igbonoba).

REKLAMA

Įvarčiai:

„Gintra“: L. Spenazzatto (58′ min.) – 1.

Rungtynes komandos pradėjo be didesnės žvalgybos ir jau pirmomis akimirkomis turėjo pavojingesnių momentų. Laura Spenazzatto tolimu smūgiu grasino varžovių vartams, tačiau kamuolys praskriejo virš skersinio, tuo tarpu danės atsakė savuoju išpuoliu, tačiau prie aikštės šeimininkių vartų patikimai žaidė Greta Lukjančukė.

REKLAMA
REKLAMA

16-ąją minutę gerą progą po varžovių klaidos baudos aikštelėje turėjo „Gintros“ puolėja Brianna Taylor, tačiau smūgis nepavyko ir rezultatas liko nepakitęs.

Įpusėjus kėliniui komandos ir toliau keitėsi atakomis, nors kamuolį ilgiau kontroliavo viešnios iš Danijos. G. Lukjančukė ir toliau patikimai reagavo į varžovių bandymus. 28-ąją minutę daug erdvės baudos aikštelėje susikūrusi „Nordsjælland“ saugė Signe Antvorskov grasino aikštės šeimininkių vartams, tačiau čia ir toliau darbavosi G. Lukjančukė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Puikią galimybę pasižymėti geltonai juodos susikūrė po pakelto kampinio, kai laiku ir vietoje atsidūrė Sabrina Amorim, tačiau dvigubą brazilės smūgį atrėmė varžovių vartininkė ir gynėjų siena. Pirmajame kėlinyje komandos įvarčių nepasiekė ir į rūbines patraukė švieslentėje degant nuliams.

Antrajį kėlinį aikštės šeimininkės pradėjo griausmingai. Žiūrovai tribūnose kilo iš savo vietų 58-ąją rungtynių minutę, kai įspūdingu smūgiu kamuolį po skersiniu pakišo rezultatyviausia „Gintros“ žaidėja Laura Spenazzatto – 1:0.

REKLAMA

Nors po praleisto įvarčio iniciatyvą vėl susigrąžino danės, tačiau visi varžovių išpuoliai buvo užgesinami gintiečių gynėjos ir vartininkės G. Lukjančukės. L. Spenazzatto ir toliau terorizavo varžovių gynėjas bei kūrė vieną efektyvų epizodą po kito. Įpusėjus kėliniui progą išlyginti rezultatą turėjo Carli Scheuer, tačiau gynėjos smūgis nebuvo tikslus.

REKLAMA

81-ąją rungtynių minutę dar vieną progą atstatyti pusiausvyrą turėjo danės – varžovių gynėja Bongeka Gamede atsidūrė viena prieš „Gintros“ vartininkę G. Lukjančukę, tačiau šią akistatą ir vėl laimėjo pastaroji.

Nepaisant visų varžovių bandymų išlyginti rezultatą gintrietės rungtynių pabaigoje neleido oponentėms pasiekti įvarčio ir šventė pelnytą pergalę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Burtų traukimo ceremonija | Organizatorių nuotr.
„Gintra“ sužinojo varžoves pirmą kartą rengiamoje UEFA moterų Europos taurėje (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų