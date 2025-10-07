R.Kurtinaičio auklėtiniai itin nesėkmingai debiutavo Čempionų lygoje

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai B grupės mūšius pradėjo išvykoje 65:93 (23:25, 11:20, 13:22, 18:26) nusileisdami Nimburko ERA (1/0) komandai iš Čekijos.
Svečiai laikėsi pusantro kėlinio, bet prieš pat ilgąją pertrauką skirtumas išaugo iki dviženklio (34:45).
Antrojoje mačo dalyje platesnę rotaciją naudoję čekai ėmėsi dominuoti, išvystė net 35 taškų pranašumą (89:54) bei paskutinėmis minutėmis leido sau atsipalaiduoti.
ERA kovą dėl kamuolių laimėjo 52:42, neprametė nė vieno baudos metimo (15/15) bei pažabojo varžovus ties perimetru (5/25, 20 procentų tritaškių).
B grupėje taip pat varžysis Šalono „Elan“ ir Berlyno ALBA su Martynu Echodu.
„Sabah“: Hassani Gravettas 14 (0/7 tritaškių, 7 atk. kam., 7 rez. perd.), Keithas Jordanas (5 atk. kam., 4/5 tritaškių) ir Jeanas-Marcas Pansa (10 atk. kam., 5 klaidos) po 13, Justinas Tillmanas 12 (0/6 tritaškių).
ERA: Sir’Jabari Rice’as 22 (4 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos), Wesley Dreameris (6 atk. kam., 3/9 tritaškių) ir Jaromiras Bohačikas (0/5 dvitaškių, 4/7 tritaškių, 5 atk. kam.) po 12, Jaquanas Lawrence’as 11 (5 atk. kam.), Marcusas Santosas 10 (11 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!