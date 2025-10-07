Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

R.Kurtinaičio auklėtiniai itin nesėkmingai debiutavo Čempionų lygoje

2025-10-07 21:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-07 21:29

FIBA Čempionų lygoje itin nesėkmingai debiutavo geriausia Azerbaidžano ekipa Baku „Sabah“ (0/1).

H.Gravettas liko toli nuo pergalės (FIBA nuotr.)

FIBA Čempionų lygoje itin nesėkmingai debiutavo geriausia Azerbaidžano ekipa Baku „Sabah“ (0/1).

0

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai B grupės mūšius pradėjo išvykoje 65:93 (23:25, 11:20, 13:22, 18:26) nusileisdami Nimburko ERA (1/0) komandai iš Čekijos.

Svečiai laikėsi pusantro kėlinio, bet prieš pat ilgąją pertrauką skirtumas išaugo iki dviženklio (34:45).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojoje mačo dalyje platesnę rotaciją naudoję čekai ėmėsi dominuoti, išvystė net 35 taškų pranašumą (89:54) bei paskutinėmis minutėmis leido sau atsipalaiduoti.

ERA kovą dėl kamuolių laimėjo 52:42, neprametė nė vieno baudos metimo (15/15) bei pažabojo varžovus ties perimetru (5/25, 20 procentų tritaškių).

B grupėje taip pat varžysis Šalono „Elan“ ir Berlyno ALBA su Martynu Echodu.

„Sabah“: Hassani Gravettas 14 (0/7 tritaškių, 7 atk. kam., 7 rez. perd.), Keithas Jordanas (5 atk. kam., 4/5 tritaškių) ir Jeanas-Marcas Pansa (10 atk. kam., 5 klaidos) po 13, Justinas Tillmanas 12 (0/6 tritaškių).

ERA: Sir’Jabari Rice’as 22 (4 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos), Wesley Dreameris (6 atk. kam., 3/9 tritaškių) ir Jaromiras Bohačikas (0/5 dvitaškių, 4/7 tritaškių, 5 atk. kam.) po 12, Jaquanas Lawrence’as 11 (5 atk. kam.), Marcusas Santosas 10 (11 atk. kam.).

 

 

