Th.Heurtelis tikisi prisiteisti septynženklę sumą iš Barselonos klubo

Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad veteranas siekia dėl šios situacijos prisiteisti 1,6 milijono eurų.
2024–2025 metų sezoną Th.Heurtelis pradėjo Kinijoje, bet netrukus ėmėsi dairėtis atgal į Europą. Sausį jis su šeima atvyko į Ispaniją, kur buvo pasiekęs susitarimą su Katalonijos klubu.
Vis dėlto „Barcelona“ gerbėjai nebuvo pamiršę skandalingo išsiskyrimo 2021-aisiais, kai Šarūno Jasikevičiaus treniruota ekipa paliko prancūzą Stambule dėl šio derybų su Madrido „Real“.
Gausius gerbėjų skundus išgirdęs klubo prezidentas Joanas Laporta užblokavo sandorį su Th.Heurteliu. Pats prancūzas tikina, kad dėl galimybės žaisti Barselonoje atsisakė kitų pelningų pasiūlymą ir prarado daug pinigų, kuriuos sieks atgauti teisme.
„Barcelona“ atsake teigiama, kad kontraktas su gynėju pasirašytas nebuvo ir jokie tai galintys paneigti dokumentai neegzistuoja.
Prabėgus vos savaitei po derybų su „Barcelona“ subyrėjimo Th.Heurtelis pasirašė kontraktą su La Korunijos „Leyma“ klubu, kuriame iš baigė sezoną. Ispanijos pirmenybėse 36 metų 189 cm ūgio gynėjo skaičiai siekė 25 minutes, 12,9 taško (30 procentų tritaškių), 3,4 atkovoto kamuolio, 9 rezultatyvius perdavimus ir 17,9 naudingumo balo.
Tarpsezoniu veteranas pasirašė kontraktą su Vilerbano ASVEL, bet nuo grįžimo į Eurolygą jį stabdo trauma.
