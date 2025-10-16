Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Mirė vos 21-erių metų plaukikas Martinas Tretjakas

2025-10-16 19:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 19:23

Ketvirtadienį Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras pranešė, kad pasaulį paliko ilgametis šio klubo sportininkas, Lietuvos plaukimo meistras vos 21-erių metų Martinas Tretjakas.

Martinas Tretjakas | Organizatorių nuotr.

„Martinas mūsų centre žengė pirmuosius žingsnius dar 2011 metais – jaunas, ryžtingas ir kupinas entuziazmo. Per daugelį metų baseinas tapo jo antraisiais namais, o jis pats – pavyzdžiu daugeliui jaunųjų sportininkų savo nuoširdumu ir begaliniu atsidavimu sportui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per savo sportinę karjerą Martinas pasiekė įspūdingų rezultatų – jis ne kartą gerino Lietuvos rekordus estafetiniuose plaukimuose, garsindamas savo vardą ir mūsų centro bendruomenę visoje šalyje. 2024 m. kovo 23–24 d. Baltijos šalių čempionate Martinas įvykdė normatyvus ir tapo Lietuvos plaukimo meistru.

Iš visos širdies reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir draugams.

Atsisveikinti su Martinu galima spalio 16 d. nuo 17 val. ir spalio 17 d. iki 15 val. laidojimo namuose „Aterna“, Šilutės pl. 48b, Klaipėda.“, – rašoma „Gintaro“ sporto klubo pranešime.

 

