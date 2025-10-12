Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Walsh pasaulio plaukimo taurėje pasiekė geriausią visų laikų rezultatą, vienintelis lietuvis pateko į 10-uką

2025-10-12 12:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 12:48

Šeštadienį JAV tęsėsi pirmasis pasaulio plaukimo taurės etapas trumpame (25 m ilgio) baseine.

Gretchen Walsh | Scanpix nuotr.

Šeštadienį JAV tęsėsi pirmasis pasaulio plaukimo taurės etapas trumpame (25 m ilgio) baseine.

0

Vyrų 1500 m plaukime laisvuoju stiliumi Džiugas Miškinis finišavo per 15 min. 36.48 sek. Lietuvis užėmė 10-ą vietą tarp 22 atletų. Užtikrintą pergalę šventė australas Samuelis Shortas (14:30.00). Antras buvo amerikietis Carsonas Fosteris (14:41.33), trečias – jo tautietis Carsonas Hickas (14:55.00).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moterų 50 m plaukime peteliške rungtyje pasaulio rekordą pagerino fenomenalioji amerikietė Gretchen Walsh. Ji distanciją įveikė per 23.72 sek. Ankstesnį pasaulio rekordą, kuris priklausė jai pačiai, G. Walsh pagerino net 0.22 sek.

Moterų 100 m plaukime krūtine, kur pasaulio rekordą vis dar dalijasi Rūta Meilutytė bei jamaikietė Alia Atkinson (po 1:02.36), nugalėjo amerikietė Kate Douglass, plaukusi greičiau nei per 1 min. 3 sek. (1:02.90). Sidabrą Estijai pelnė Eneli Jefimova (1:03.35), o bronzą iškovojo vokietė Anna Elendt (1:03.83).

Pasaulio taurės etapas JAV baigsis sekmadienį.

