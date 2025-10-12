Walsh pasaulio plaukimo taurėje pasiekė geriausią visų laikų rezultatą, vienintelis lietuvis pateko į 10-uką

Vyrų 1500 m plaukime laisvuoju stiliumi Džiugas Miškinis finišavo per 15 min. 36.48 sek. Lietuvis užėmė 10-ą vietą tarp 22 atletų. Užtikrintą pergalę šventė australas Samuelis Shortas (14:30.00). Antras buvo amerikietis Carsonas Fosteris (14:41.33), trečias – jo tautietis Carsonas Hickas (14:55.00).
Moterų 50 m plaukime peteliške rungtyje pasaulio rekordą pagerino fenomenalioji amerikietė Gretchen Walsh. Ji distanciją įveikė per 23.72 sek. Ankstesnį pasaulio rekordą, kuris priklausė jai pačiai, G. Walsh pagerino net 0.22 sek.
🚨 WOOOOOORLD RECORD🚨
Gretchen Walsh - 50m Butterfly - 23.72 Pure dominance 🤯#UnitedByRacing pic.twitter.com/6ndJffNYAoREKLAMA— World Aquatics (@WorldAquatics) October 12, 2025
Moterų 100 m plaukime krūtine, kur pasaulio rekordą vis dar dalijasi Rūta Meilutytė bei jamaikietė Alia Atkinson (po 1:02.36), nugalėjo amerikietė Kate Douglass, plaukusi greičiau nei per 1 min. 3 sek. (1:02.90). Sidabrą Estijai pelnė Eneli Jefimova (1:03.35), o bronzą iškovojo vokietė Anna Elendt (1:03.83).
Pasaulio taurės etapas JAV baigsis sekmadienį.
