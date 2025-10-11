Pasaulio plaukimo taurė JAV: Džiugas Miškinis išbandė jėgas prieš šio sporto žvaigždes

Vyrų 400 m plaukime laisvuoju stiliumi pasirodė ir Lietuvos atstovas Džiugas Miškinis. Jis užėmė 23-ią vietą (3:54.63 min.) tarp 48 sportininkų.
Nugalėtoju tapo amerikietis Carsonas Fosteris (3:37.80). Antras atplaukė australas Samuelis Shortas (3:38.15), o bronzą pelnė Prancūzijos žvaigždė Leonas Marchandas (3:38.25), kuriam nesutrukdė ir tai, kad jis buvo įtrauktas į vieną iš lėtesnių plaukimų.
Amerikietė Gretchen Walsh 100 m kompleksiniu būdu įveikė per 55.91 sek. ir pasiekė pasaulio taurės rekordą. Tai apskritai buvo 3-ias geriausias rezultatas per visą rungties istoriją. Pirmi 2 rezultatai priklauso tai pačiai G. Walsh (55.11 ir 55.71 sek.).
Taip pat pasaulio taurės rekordą pagerino amerikietė Regan Smith. Ji 200 m peteliške nuplaukė per 2 min. 0.28 sek.
Pasaulio taurės etapas baigsis sekmadienį.
