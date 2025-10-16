Kalendorius
Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas – per žingsnį nuo kelialapio į Dakaro ralį

2025-10-16 19:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 19:11

Maroke ketvirtadienį įvyko priešpaskutinis „Rallye du Maroc“ greičio ruožas. Šiose varžybose lenktyniauja ir SSV įskaitoje startavę lietuviai iš „Izotono sportas“ ekipos. Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas čia kovoja dėl galimybės laimėti nemokamą startą kitų metų Dakaro ralyje ir tuo pačiu renka itin svarbią patirtį. Šiandien duetas irgi turėjo nemažai iššūkių, tačiau su daugeliu iš jų susitvarkė be didesnių kluptelėjimų ir šiuo metu yra per žingsnį nuo pergalės „Rookie“ įskaitoje.

Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas Maroko ralyje | Komandos nuotr.

Maroke ketvirtadienį įvyko priešpaskutinis „Rallye du Maroc“ greičio ruožas. Šiose varžybose lenktyniauja ir SSV įskaitoje startavę lietuviai iš „Izotono sportas“ ekipos. Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas čia kovoja dėl galimybės laimėti nemokamą startą kitų metų Dakaro ralyje ir tuo pačiu renka itin svarbią patirtį. Šiandien duetas irgi turėjo nemažai iššūkių, tačiau su daugeliu iš jų susitvarkė be didesnių kluptelėjimų ir šiuo metu yra per žingsnį nuo pergalės „Rookie“ įskaitoje.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtąją, priešpaskutinę varžybų dieną „Rallye du Maroc“ organizatoriai dalyviams atsipalaiduoti vis dar neleido. Šiandien ekipažų laukė dar 283 kilometrai ir kiek mažiau nei 100 km pervažiavimų.

Šios dienos trasa dalyviams paserviravo visą kokteilį kelio sąlygų – nuo lengvų kopų iki akmenuotų atkarpų, kuriose ir vėl reikėjo atidumo, kadangi kiekvienas nuslydimas nuo vėžės reiškė smūgius į aštrius akmenis. Tarp tų, kurie buvo priversti stoti keisti ratą, šiandien atsidūrė ir „Izotono sportas“ ekipažas – Mindaugas Sidabras su Ernestu Česoku.

„Diena kaip ir nebloga. Iš pradžių turėjome navigacinių iššūkių. Vienoje „šakutėje“ prašovėme tiesiog dulkėse. Antroje vietoje klaidą padariau aš. Teko apsisukti, tai praradome porą minučių.

Vėliau lenktyniavome su įvairiais dalyviais – tiek iš automobilių, tiek iš „Challenger“ kategorijos. Pas juos, aišku, greičiai už mūsų didesni, jie pabėga, bet lėtose sekcijose kai kuriuos mes prisivejame, aplenkiame. Na, taip ir žaidėme. Paskui, apie 130 km nuo starto į akmenį numušėme ratą. Stojome keisti. Šiek tiek apgadinta ir važiuoklė.

Iki neutralizacijos ir degalų papildymo zonos stengėmės šiek tiek pasisaugoti. Po degalų papildymo laukė greitos sekcijos. Jos driekėsi bene 90 kilometrų iki pat finišo. Tai ten jau „pūtėm“ ir nelabai saugojomės. Esame finiše ir tuo džiaugiamės“, – kalbėjo ekipos šturmanas Ernestas Česokas.

Šiandien ekipažas SSV klasėje užfiksavo 14-ą rezultatą, o likus vienam greičio ruožui iki „Rallye du Maroc“ varžybų finišo išlaikė tą pačią septintą vietą SSV klasės rikiuotėje. Duetas taip pat išsaugojo ir pirmąją poziciją „Rookie“ įskaitoje ir netgi dar labiau padidino turimą persvarą prieš artimiausią „Rookie“ oponentą R.Silvą. Lietuviai nuo jo atsiplėšę per beveik 35 minutes, tad paskutiniame penktadienio greičio ruože „Izotono sporto“ duetui tereikia išlaikyti šį pranašumą.

Jei lietuviams pavyktų triumfuoti naujokų kategorijoje, jie užsitikrintų nemokamą startą 2026-ųjų metų Dakaro ralyje, kadangi būtent toks prizas laukia „Rookie“ kategorijos laimėtojų.

„Šiandienos maršrutas buvo 280 kilometrų, bet neatrodė, kad labai ilgai važiuojame. Visa distancija buvo gana greita. Tik paskui, kai įsivėlėme į tas lenktynes su automobiliais, kiek sumažinome tempą, nes arba mus lenkia, arba mes lenkiame. Buvo ir dulkių, tai toks išbalansuotas važiavimas gavosi. Na ir būtent toje vietoje kažkur per daug išslydome ir su galiniu ratu plojome į akmenį. Visiškai mano kaip vairuotojo klaida.

Matyt ir suvedimą išmušėme, nes likusią dalį bagis kažkaip plaukiojo. Bet neutralizacijoje kiek atsipūtėme, pailsėjome ir likusią greičio ruožo dalį smagiai sulėkėme net ir su šiek tiek pažeista pakaba“, – įspūdžiais dalijosi Mindaugas Sidabras. Penktadienį ekipažų laukia „Rallye du Maroc“ finišo tiesioji. Paskutiniame greičio ruože ekipažai turės įveikti dar 247 km ilgio greičio ruožą bei 102 km pervažiavimo.

Daugiau informacijos apie „Izotono sporto“ komandos dueto pasirodymą finaliniame Pasaulio ralio reido čempionato etape „Rallye du Maroc“ galite sužinoti ekipos „Facebook“ puslapyje.

