Juoda savaitė: magiška A.Butkevičiaus atkarpa neužgesino Milano triumfo

Tomo Masiulio kariauna namie 78:89 (21:13, 21:26, 19:24, 17:26) neatsilaikė prieš nukraujavusią Milano „EA7 Emporio Armani“ (2/3).
Neišgelbėjo ir Arno Butkevičiaus šou pirmoje mačo dalyje. Jis viso pelnė 20 taškų (6/7 trit.), atkovojo 5 kamuolius ir rinko 28 naudingumo balus, gerindamas karjeros rekordus.
Milano ekipa neturėjo Zacho LeDay‘aus, Josho Nebo, Vlatko Čančaro ir Lorenzo Browno.
Leandro Bolmaro rungtynes atidarė tritaškiu, bet pirmuosius taškus „Žalgiriui“, prabėgus porai minučių, pataikė ir Nigelas Williamsas-Gossas – 2:3. Rezultatą kauniečiai persvėrė (6:5), kai baudas susimetė Mosesas Wrightas, o Dustinas Sleva dar pataikė iš toli. Iš toli prabilo ir Arnas Butkevičius, jo metimai buvo reikšmingi „Žalgiriui“ tad priekyje išlikti pavyko toliau – 18:13. Po pirmo kėlinio, kurį tritaškiu uždarė A.Butkevičius, kauniečiai pirmavo 21:13.
A.Butkevičius toliau buvo nuostabus – pataikė ketvirtą savo tritaškį (26:13), dvigubindamas „Žalgirio“ pranašumą. Vėliau jis pataikė ir penktąsyk (31:15), tačiau Milanas iš duobės kilo. Shavonas Shieldsas, Devinas Bookeris tempė komandą pirmyn, Niccolo Mannionas smeigė tritaškį, o deficitas po Marko Guduričiaus taškų tesiekė 2 taškus – 36:38. Rezultatą persvėrė Giampaolo Ricci (39:38), bet po Moseso Wrighto dėjimų bei po pirmosios mačo dalies „Žalgiris“ buvo priekyje 42:39.
20 taškų, 6 tritaškiai iš 7, 4 atkovoti kamuoliai, 3 perimti ir 26 naudingumo balai – tokia A.Butkevičiaus statistika pirmoje mačo dalyje.
Milano ekipa greitai grąžino lygybę rungtynėms (46:46), o į Sylvaino Francisco tritaškį tuo pačiu atsakė G.Ricci – 49:49. Ąžuolas Tubelis truktelėjo pirmyn žalgiriečius (54:49), bet lygybė vėl grįžo greitai – 54:54. Svarbius taškus rinko S.Francisco (59:56), D.Bookeris realizavo vieną baudą, bet kiti jo komandos draugai buvo tikslesni ir „EA7 Emporio Armani“ pirmavo 61:59. Po trečio ketvirčio svečiai buvo priekyje 63:61.
Milano ekipa ėmėsi perimti iniciatyvą. M.Guduričius susimetė baudas, M.Wrightui į tritaškį atsakė Quinnas Ellisas – 67:64. Pastarasis pataikė iš toli, G.Ricci – taip pat, skirtumas sparčiai augo – 75:66. Kol „Žalgirio“ metimai buvo netikslūs, G.Ricci žudė šeimininkus savo tolimais šūviais – 82:70. N.Williamsas-Gossas išlaikė viltį gyvą (73:82), bet liko tik mažiau nei 2 minutės. M.Guduričius smeigė tritaškį, bet N.Williamsas-Gossas vėl buvo tikslus (75:85), tiesa, liko jau mažiau nei minutė. Milano ekipos ataka dėjo tašką rungtynėse.
„Žalgiris“: Arnas Butkevičius 20 (6/7 trit., 5 atk. kam.), Mosesas Wrightas (7 atk. kam., 18 n.b.) ir Nigelas Williamsas-Gossas (19 n.b.) – po 15, Ąžuolas Tubelis 14 (5 atk. kam.), Sylvainas Francisco 8 (0/3 dvit., 2/8 trit., 3 n.b.).
„EA7 Emporio Armani“: Quinnas Ellisas, Devinas Bookeris (7 atk. kam., 6/13 dvit.), Shavonas Shieldsas ir Giampaolo Ricci – po 15, Marko Guduričius 14 (7 atk. kam., 21 n.b.), Leandro Bolmaro 10 (7 atk. kam.).
