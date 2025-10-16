Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Olimpas“ stiprinasi: iš Čekijos atvyksta puolėjas

2025-10-16 16:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 16:03

Palangos „Olimpas" oficialiai pristatė naujoką – į pajūrį atvyksta 29-erių Jordanas Gloveris.

J.Gloveris žais Palangos klube

Palangos „Olimpas“ oficialiai pristatė naujoką – į pajūrį atvyksta 29-erių Jordanas Gloveris.

0

196 cm ūgio amerikietis šį sezoną pradėjo Čekijoje, Ūsčio prie Labės ekipoje, kurioje per trejas rungtynes pelnydavo po 7 taškus, sugriebdavo po 4 kamuolius ir rinkdavo po 4,7 naudingumo balo.

„Labai džiaugiamės, kad prie komandos prisijungė naujas žaidėjas – Jordanas Gloveris, – kalbėjo „Olimpo“ vyr. treneris Erikas Kubilius. – Pastaruoju metu dėl patirtų traumų turime iššūkių su rotacija, todėl šis papildymas – itin svarbus.

Jordanas – fiziškai stiprus krepšininkas, kuris suteiks komandai energijos, intensyvumo gynyboje ir gebėjimo išplėsti aikštę puolime. Tikimės, kad jis greitai įsilies į komandos sistemą ir padės siekti užsibrėžtų tikslų šiame sezone.“

Atletas 2024–2025 m. sezone žaidė Slovakijos lygoje. Vilkėdamas Handlovos „MBK Banik“ aprangą, Gloveris per 28 minutes fiksavo 14 taškų, 5 atšokusių kamuolių ir 12,9 efektyvumo balo rodiklius.

Vieną pergalę per keturis mačus pasiekęs „Olimpas“ šį vakarą Marijampolėje stos į mūšį su „Sūduva-Mantinga“.

