  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

LKF paskelbė verdiktą Javtokui: už pasisakymus apie Nacickaitę ir jos vyrą – bauda

2025-10-15 12:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 12:48

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) išnagrinėjo drausmės bylą pagal Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst skundą dėl Roberto Javtoko pasisakymų 2025 m. rugsėjo 7 d. laidoje „Nepatogūs klausimai su Rolandu Mackevičiumi“.

R.Javtokui už pasisakymus skirta piniginė bauda (Foto: Rokas Lukoševičius)

20

Komisija nustatė, kad R.Javtokas, viešai atskleisdamas jautrias pareiškėjos asmeninio gyvenimo detales ir nekorektiškai pasisakydamas apie jos sutuoktinį Dimeo Van Der Horst, pažeidė Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos ir drausmės kodekso nuostatas.

Atsižvelgdama į bylos aplinkybes, komisija skyrė R.Javtokui 858 eurų baudą. Ji turi būti sumokėta per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo.

Komisija pabrėžia, kad viešas elgesys, pažeidžiantis žmogaus orumą ar etikos normas, yra nesuderinamas su Lietuvos krepšinio vertybėmis.

EDAK komisijos nariai: Tomas Jasevičius (pirmininkas), Rasa Liuimienė, Andrius Būdvytis, Laimonas Kisielius, Dalius Ubartas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

tiesa
tiesa
2025-10-15 13:45
atsikabikit jus nu to javtoko tiesa zmogus pasake
Atsakyti
Valdžiažmogių persekiojimas
Valdžiažmogių persekiojimas
2025-10-15 13:50
Lietuvoje įisigalėjo leftistai - žmonės baudžiami už savo nuomonę ar ne taip pasakytą žodį. Manau tai atves į valdžią lietuvišką Trampą, kuris panaikins žmonių persekiojimą už nuomonės išsakymą.
Atsakyti
Ns
Ns
2025-10-15 13:40
Javtokas viska teisingai pasakė,atsikabinkit
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (20)
