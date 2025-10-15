LKF paskelbė verdiktą Javtokui: už pasisakymus apie Nacickaitę ir jos vyrą – bauda

Komisija nustatė, kad R.Javtokas, viešai atskleisdamas jautrias pareiškėjos asmeninio gyvenimo detales ir nekorektiškai pasisakydamas apie jos sutuoktinį Dimeo Van Der Horst, pažeidė Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos ir drausmės kodekso nuostatas.
Atsižvelgdama į bylos aplinkybes, komisija skyrė R.Javtokui 858 eurų baudą. Ji turi būti sumokėta per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo.
Komisija pabrėžia, kad viešas elgesys, pažeidžiantis žmogaus orumą ar etikos normas, yra nesuderinamas su Lietuvos krepšinio vertybėmis.
EDAK komisijos nariai: Tomas Jasevičius (pirmininkas), Rasa Liuimienė, Andrius Būdvytis, Laimonas Kisielius, Dalius Ubartas.
