  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos rankininkės Europos čempionato atranką pradėjo nesėkme prieš Serbiją

2025-10-16 20:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 20:34

Lietuvos moterų rankinio rinktinė ketvirtadienį pradės kovą dėl vietos 2026 m. Europos čempionate. 5-osios atrankos grupės pirmojo turo mače lietuvės Belgrade 33:42 (17:24) neprilygo Serbijos rinktinei.

Lietuvos moterų rankinio rinktinė | rankinis.lt nuotr.

Lietuvos moterų rankinio rinktinė ketvirtadienį pradės kovą dėl vietos 2026 m. Europos čempionate. 5-osios atrankos grupės pirmojo turo mače lietuvės Belgrade 33:42 (17:24) neprilygo Serbijos rinktinei.

Lygi kova vyko apie pusę pirmojo kėlinio (8:8). Vėliau lietuvės per 9 minutes tepelnė 1 įvartį, o serbės – net 8. Nuo to momento šeimininkių persvara nekėlė didesnių abejonių.

Serbės net 6 kartus buvo šalintos iš aikštės (lietuvės – 3), bet mūsiškės daugumoje nė kiek nesumažindavo deficito ir dažniausiai tik dar labiau paleisdavo varžoves į priekį. Pagal neoficialų protokolą serbės įvarčiais pavertė net 42 iš 50 metimų (lietuvės – 33 iš 54)

Lietuva: Aušra Arciševskaja 9 įvarčiai, Rita Rakauskienė 7, Gabija Pilikauskaitė 6, Greta Rinkevičiūtė 4, Dominyka Andronik 3, Vakarė Damulevičiūtė 2, Mantė Voskresenskaja 1, Gerda Kairytė 1.

Pagal neoficialų protokolą serbėms net 11 įvarčių pelnė Katarina Krpež-Šlezak. 37-erių veteranė jau 17 metų žaidžia Serbijos moterų rinktinėje ir 2013 m. tapo pasaulio vicečempione.

Kovo mėnesį Rumunijoje vykusios burtų traukimo ceremonijos metu Lietuvai teko viena sudėtingiausių šio atrankos etapo grupių: be Serbijos rinktinės šioje grupėje taip pat yra Švedijos bei Ukrainos rankininkės, o į Europos čempionatą pateks pirmos dvi kiekvienos grupės komandos bei keturios iš šešių geriausios trečią vietą užėmusios rinktinės, kurių rezultatas skaičiuosis tik su pirmas dvi vietas užėmusiomis varžovėmis.

Serbės 2013 m. tapo pasaulio vicečempionėmis, o 2012 m. Europos čempionate užėmė 4-ą vietą. Dabartinė Serbijos rankininkių karta tokių įspūdingų rezultatų nedemonstruoja, tačiau vis tiek reguliariai patenka į pasaulio bei Europos čempionatus. 2023 m. pasaulio čempionate ir 2024 m. Europos čempionate serbės buvo 21-os, o jau po kiek daugiau nei mėnesio startuos 2025 m. planetos pirmenybėse.

Lietuvės po vieną kartą per istoriją yra patekusios į pasaulio ir Europos čempionatų finalinius etapus. 1993 m. planetos pirmenybėse lietuvės buvo 13-os, o 1996 m. Europos čempionate užėmė 12-ą vietą.

Ketvirtadienį atrankos rungtynėse žais ir kitos dvi grupės komandos: švedės namuose priims Ukrainos komandą, kurios vėliau keliaus į Slovakiją ir ten sekmadienį sužais savo namų rungtynes prieš Serbijos ekipą.

Sekmadienį lietuvės prieš Švedijos rinktinę žais Šiaulių arenoje, rungtynių pradžia – 16:00 val.

Serbija - Lietuva
Atnaujinta 20:33

Per paskutines minutes didesnių pokyčių nebuvo. Lietuvės pralaimėjo rezultatu 33:42.

Atnaujinta 20:25

A. Arciševskajos 2 greiti įvarčiai padėjo kiek sumažinti deficitą (28:36).

Atnaujinta 20:18

Serbės toliau renkasi pašalinimus, bet tai netrukdo joms pirmauti dviženkle persvara (25:35).

Atnaujinta 20:10

G. Rinkevičiūtė lietuvėms pelnė net 3 įvarčius paeiliui ir neleido serbėms padidinti persvaros (22:31).

Atnaujinta 20:02

Per pirmas 5 kėlinio minutes lietuvėms vienintelį įvartį pelnė G. Pilikauskaitė, o serbės atsakė 3 tiksliais metimais (18:27).

Atnaujinta 19:56

Prasidėjo antrasis kėlinys.

Atnaujinta 19:42

Po 5 įvarčius pirmajame kėlinyje pelnė G. Pilikauskaitė ir A. Arcišveskaja. Serbėms net 8 įvarčius jau surinko K. Krpež-Šlezak, žaidusi ir toje sidabrinėje 2013 m. rinktinėje.

Atnaujinta 19:41

Pirmąjį kėlinį užbaigė A. Arciševskajos įvartis (17:24).

Atnaujinta 19:40

G. Pilikauskaitės įvarčiai kiek sušvelnino skirtumą (16:23).

Atnaujinta 19:40

Serbės užsidirbo jau 4-ą pašalinimą pirmajame kėlinyje, bet jos mažumoje anksčiau tik didindavo savo persvarą.

Atnaujinta 19:38

Po pertraukėlės lietuvių žaidimas puolime pagerėjo, tačiau problemos gynyboje tęsiasi ir toliau (14:22).

Atnaujinta 19:28

Po dar vieno praleisto įvarčio Lietuvos rinktinė paprašė minutės pertraukėlės (9:15).

Atnaujinta 19:27

R. Rakauskienė nutraukė lietuvių įvarčių „badą“, o serbės į tai atsakė dar 2 tiksliais metimais (9:14).

Atnaujinta 19:24

Lietuvių puolimas įstrigo, o serbės susikrovė rekordinį pranašumą (8:12).

Atnaujinta 19:20

Lietuvės vėl nesėkmingai sužaidė daugumoje, o serbės greitoje atakoje padvigubino persvarą (8:10).

Atnaujinta 19:19

Dar vienas 2 min. pašalinimas serbių gretose.

Atnaujinta 19:17

G. Pilikauskaitė imasi lyderės vaidmens ir lygina rezultatą (7:7).

Atnaujinta 19:17

G. Pilikauskaitė imasi lyderės vaidmens ir lygina rezultatą (7:7).

Atnaujinta 19:17

Lietuvės, žaisdamos daugumoje, taip ir nepralaužė varžovių gynybos.

Atnaujinta 19:13

Serbės pirmą kartą šiame mače liko žaisti mažumoje.

Atnaujinta 19:13

D. Andronik savo antruoju tiksliu metimu dar kartą atstatė pusiausvyrą (6:6).

Atnaujinta 19:12

G. Pilikauskaitės dublis neleidžia serbėms atitrūkti (5:5).

Atnaujinta 19:07

D. Andronik atstatė pusiausvyrą (2:2).

Atnaujinta 19:06

Lietuvės užsidirbo pirmąjį pašalinimą ir 2 min. žais mažumoje.

Atnaujinta 19:05

Lietuvės pirmosios pasižymėjo įvarčiu, bet serbės netrukus išlygino rezultatą (1:1).

Atnaujinta 19:02

Himnai sugiedoti, rungtynės prasidės netrukus.

