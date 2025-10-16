Hayesui ruošiama Slovėnijos pilietybė

Skelbiama, kad Luka Dončičius norėtų greta savęs matyt Jaxsoną Hayesą, kuris patvirtino, jog siekia gauti slovėnišką pasą.
„Šiuo metu dirbame ties tuo, kad gaučiau Slovėnijos pilietybę ir galėčiau kitą vasarą jau žaisti rinktinėje“, – sakė J.Hayesas.
25 metų 213 cm ūgio amerikietis praėjusiame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone per 20 minučių įmesdavo 6,8 taško ir atkovodavo 4,8 kamuolio.
Slovėnai šiemet Europos čempionate rėmėsi natūralizuoto bosnio Aleno Omičiaus paslaugomis, o pernai sudėtyje turėjo Joshą Nebo.
