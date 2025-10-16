Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Hayesui ruošiama Slovėnijos pilietybė

2025-10-16 14:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 14:43

Slovėnijos rinktinė rengiasi suteikti pilietybę Los Andželo „Lakers“ centrui.

