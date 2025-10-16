Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Gražiausių momentų dešimtuke – du „Žalgiriui“ nemalonūs epizodai

2025-10-16 15:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 15:13

Eurolygos ketvirtojo turo gražiausių epizodų dešimtuke sutinkame du momentus, kurie buvo nemalonūs Kauno „Žalgiriui".

E.Izundu pasižymėjo galingu dėjimu (Scanpix nuotr.)

Eurolygos ketvirtojo turo gražiausių epizodų dešimtuke sutinkame du momentus, kurie buvo nemalonūs Kauno „Žalgiriui“.

0

Iš pradžių devintąją poziciją užėmė Belgrado „Crvena Zvezda“ centras Ebuka Izundu, kuris perėmė kamuolį ir sugrūdo jį iš viršaus greitoje atakoje.

Penktąją poziciją užėmė Jordano Nworos blokas – amerikietis pasivijo Nigelą Williamsą-Gossą ir taip efektingai sustabdė jo bandymą pelnyti taškus.

Gražiausią epizodą sukūrė Pirėjo „Olympiacos“ tandemas – Tysonas Wardas atliko perdavimą, o Donta Hallas galingai sugrūdo kamuolį į krepšį.

