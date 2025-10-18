Garsi aktorė atsidūrė ligoninėje: būklė kelia nerimą

Šaltiniai laikraščiui teigė, kad aktorės būklė yra „nerimą kelianti“, tačiau tikimasi, jog artimiausiomis dienomis ji bus išleista ir grįš į savo namus Sen Tropeze, pranešė PEOPLE.
Paskutinį kartą apie Bardot sveikatą buvo pranešta 2023 m., kai jos vyras Bernard’as d’Ormale’as Los Angeles Times leidiniui pasakojo, kad ieškojo žmonai medicininės pagalbos, kai ši per karščio bangą Prancūzijoje patyrė kvėpavimo sutrikimų.
Gyvenimas ir karjera
Aktorės ir dainininkės karjera prasidėjo nuo modelio darbo – 1950 m., būdama vos 15 metų, ji pasirodė ant žurnalo Elle viršelio. Ši galimybė jai atvėrė duris į kino pasaulį – režisierius Marc’as Allégret pasiūlė vaidmenį filme Les Lauriers sont coupés.
1952-ieji tapo Bardot aktorės karjeros pradžia – tais metais ji suvaidino filme Crazy for Love, o jau 1953 m. pasirodė juostose Manila, the Girl in the Bikini, The Long Teeth ir His Father’s Portrait.
Penktajame ir šeštajame dešimtmečiuose Bardot tapo tarptautine žvaigžde ir vienu didžiausių savo laikmečio sekso simbolių. Nepaisant šlovės, aktorė ne kartą yra kalbėjusi apie psichologines problemas. 2010 m. interviu žurnalui FRANCE ji atvirai sakė: „Aš tikrai kelis kartus buvau ant savižudybės ribos – tai stebuklas, kad vis dar esu gyva.“
Šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose Bardot tęsė sėkmingą karjerą ir 1965 m. nusifilmavo savo pirmajame Holivudo filme Dear Brigitte kartu su James’u Stewart’u.
Nuo pasitraukimo iš kino pasaulio Bardot visą savo dėmesį skiria gyvūnų teisėms. 1986 m. ji įkūrė Brigitte Bardot Foundation – Prancūzijos nevyriausybinę organizaciją, kurios misija – laukinių ir naminių gyvūnų apsauga.
Yra sukėlusi pasipiktinimo
Tačiau jos pasisakymai visuomenės klausimais ne kartą sukėlė kontroversijų. 2008 m. Bardot buvo nubausta beveik 25 tūkst. JAV dolerių bauda po to, kai Paryžiaus teismas ją pripažino kalta dėl diskriminacijos ir rasinės neapykantos kurstymo – ji buvo parašiusi, kad musulmonai „griauna jos šalį“. Teismas taip pat įpareigojo Bardot, tuomet 73 metų, sumokėti 1 555 JAV dolerius žalos atlyginimo Prancūzijos kovos su rasizmu organizacijai MRAP.
2018 m. interviu žurnalui Paris Match aktorė sukėlė dar vieną pasipiktinimo bangą – ji pasisakė prieš #MeToo judėjimą, moteris, viešai prabilusias apie seksualinį priekabiavimą Holivude, pavadindama „veidmainėmis, juokingomis ir neįdomiomis“.
„Daugelis aktorių flirtuoja su prodiuseriais, kad gautų vaidmenį. O kai vėliau apie tai pasakoja, sako, kad su jomis buvo priekabiauta“, – sakė ji, anot The Guardian. – „Iš tikrųjų, užuot joms padėję, tokie pasakojimai tik pakenkia. Dauguma jų yra veidmainės ir juokingos.“
