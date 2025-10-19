Kalendorius
Po gerbėjų nerimo dėl Bellos Hadid silpno pasirodymo madų šou – modelio atsakas: paaiškino, kas nutiko

2025-10-19 12:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 12:46

Bella Hadid atskleidė tikrąją priežastį, kodėl podiumu ėjo neįprastai „Victoria Secret“ madų šou po gerbėjų susirūpinimo.

Bella Hadid (nuotr. SCANPIX ir nuotr. Instagram)
9

Bella Hadid atskleidė tikrąją priežastį, kodėl podiumu ėjo neįprastai „Victoria Secret“ madų šou po gerbėjų susirūpinimo.

0

Po to, kai interneto erdvėje sukėlė diskusijas dėl lėtesnio žingsnio pasirodymo pabaigoje trečiadienio vakarą, modelis pasidalijo Instagram Stories įrašu, kuriame paaiškino sparnų, pritvirtintų prie jos nugaros, svorį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bella Hadid serga sunkia liga
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bella Hadid serga sunkia liga

„Gerai, nepradėkime apsimesti, kad šie sparnai nesvėrė 50 svarų, bet KOKIE GRAŽŪS,“ – rašė 29 metų Hadid dabar ištrintame įraše, cituojama The Hollywood Reporter.

Hadid pirmiausia žengė podiumu vilkėdama raudoną karštą apatinių rinkinį, užtikrintai žengdama podiumu, kol Karol G dainavo publikai.

Šou uždarymo metu ji žengė lėtesniu žingsniu, vilkėdama sidabrinį, kutais dekoruotą apatinį trikotažą su sparnais.

Hadid, kuri vietoje įprastų brunetės plaukų buvo pasidažiusi blondine, pasiekė scenos pabaigą, prieš pradėdama kovoti su svoriu. Ji žengė lėčiau, žiūrėjo į žemę ir netgi laikėsi sparnų diržų, kad geriau subalansuotų jų svorį.

Nepaisant to, kad veide nebuvo matyti jokio streso, ji buvo pastebėta palenkusi galvą, kai išjungė scenos šviesas.

Gerbėjai susirūpino

Gerbėjai išreiškė susirūpinimą socialiniuose tinkluose, atkreipdami dėmesį į Hadid neseniai patirtą Laimo ligos paūmėjimą.

„Ji kovojo,“ – komentavo vienas „TikTok“ vartotojas, o kitas pridūrė: „Maniau, kad ji tuoj nukris.“

„Gal ji beveik mirė arba yra išgyvenimo režime,“ – spėliojo vienas internautas.

Tačiau kai kas ją gynė, sakydamas: „Manau, sparnai tiesiog buvo sunkūs,“ o kitas pabrėžė, kad uždarymo „Angelų“ sparnai „visada yra įspūdingi.“

Gulėjo ligoninėje

Hadid sugrįžo į podiumą vos mėnesį po to, kai jos mama Yolanda Hadid paskelbė nuotraukas iš ligoninės.

Kai kuriose rugsėjo nuotraukose Bella buvo prijungta prie lašinės ligoninėje. Kitose talentinga jojikė pridengė burną, rodydama diskomfortą.

Yolanda, 61 metų, gyrė dukrą – kuri 2013 m. buvo diagnozuota Laimo liga – kaip „žmogų su geležiniais nervais“ ir „išgyvenusią.“

Ji rašė: „Joks vaikas neturėtų kentėti dėl neišgydomos lėtinės ligos. Aš žaviuosi tavo drąsa ir noru tęsti kovą už sveikatą, nepaisant nesėkmingų protokolų ir daugybės kliūčių.

„Esu labai didžiuojuosi, kad esi kovotoja,“ – tęsė „Real Housewives of Beverly Hills“ žvaigždė tuo metu. „Tu nesi viena, pažadu būti šalia kiekviename žingsnyje, nesvarbu, kiek laiko tai užtruks.“

 

