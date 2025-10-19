Su vyru Enrique išsiskyrusi Kristina Meseguer pasidalijo karštais kadrais: parodė nepriekaištingą figūrą

Neseniai savo Instagram paskyroje Kristina pasidalijo ir nuotraukomis iš baseino.
Pasidalijo kadrais
Kadruose moteris demonstruoja nepriekaištingą figūrą.
Instagram ji šmaikščiai rašė: Aš nesuprantu, kaip žmonės, gimę 2000-aisiais, gali būti 25-erių, kai aš gimiau 1983-aisiais ir man irgi 25…
Neseniai atvyko į Vietnamą
Primename, kad Kristina prieš tai laiką leido Balyje, tačiau prieš kelis mėnesius atvyko į Vietnamą.
Naujienų portalui tv3.lt ji pakomentavo, kodėl tam ryžosi.
„Išvykau į Vietnamą dėl kite surfingo – Balyje sezonas jau baigėsi, o čia jis tik prasideda. Įsimylėjau šį sportą, todėl norėjosi tęsti ir kartu šiek tiek pakeliauti“, – pasakojo Kristina.
