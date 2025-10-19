Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Su vyru Enrique išsiskyrusi Kristina Meseguer pasidalijo karštais kadrais: parodė nepriekaištingą figūrą

2025-10-19 10:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-10-19 10:55

Su vyru Enrique išsiskyrusi Kristina Meseguer mėgaujasi gyvenimu Vietname. Moteris savo socialiniuose tinkluose dažnai pasidalija kadrais iš dabartinio savo gyvenimo etapo.

Kristina Meseguer (nuotr. Instagram)
12

Su vyru Enrique išsiskyrusi Kristina Meseguer mėgaujasi gyvenimu Vietname. Moteris savo socialiniuose tinkluose dažnai pasidalija kadrais iš dabartinio savo gyvenimo etapo.

19

Neseniai savo Instagram paskyroje Kristina pasidalijo ir nuotraukomis iš baseino.

Kristina Meseguer
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kristina Meseguer

Pasidalijo kadrais

Kadruose moteris demonstruoja nepriekaištingą figūrą.

Instagram ji šmaikščiai rašė: Aš nesuprantu, kaip žmonės, gimę 2000-aisiais, gali būti 25-erių, kai aš gimiau 1983-aisiais ir man irgi 25…

View this post on Instagram

A post shared by Kristina Meseguer (@kristina_meseguer)

Neseniai atvyko į Vietnamą

Primename, kad Kristina prieš tai laiką leido Balyje, tačiau prieš kelis mėnesius atvyko į Vietnamą.

Naujienų portalui tv3.lt ji pakomentavo, kodėl tam ryžosi.

„Išvykau į Vietnamą dėl kite surfingo – Balyje sezonas jau baigėsi, o čia jis tik prasideda. Įsimylėjau šį sportą, todėl norėjosi tęsti ir kartu šiek tiek pakeliauti“, – pasakojo Kristina.

s
s
2025-10-19 11:05
pize parodyk, bus sensacija
Atsakyti
Jh
Jh
2025-10-19 11:11
Kas nematė ištampyto kibiro ?
Atsakyti
Komentaras parodo protelį
Komentaras parodo protelį
2025-10-19 11:11
Ir pasirašyk gi, savanoriškai, tokį debilišką pasakymą... Na bet geriau kad prostė susirado sponsorių, nereikės mums išlaikyti. Kur vaikas, beje, suaugęs jau, šitos amžinos bybių poliruotojos?
Atsakyti
