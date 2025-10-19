Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Inga Stumbrienė nepriekaištingas kūno linijas parodė vilkėdama bikinį: atskleidė figūros paslaptį

2025-10-19 12:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 12:57

Prancūzijos saule besidžiaugianti Inga Stumbrienė socialiniame tinkle pasidalijo nuotraukomis su bikiniu – jose akį traukia nepriekaištinga figūra. Moteris sutiko atskleisti, kaip pavyksta išlaikyti tokias kūno linijas.

Inga Stumbrienė (nuotr. Instagram)
15

Prancūzijos saule besidžiaugianti Inga Stumbrienė socialiniame tinkle pasidalijo nuotraukomis su bikiniu – jose akį traukia nepriekaištinga figūra. Moteris sutiko atskleisti, kaip pavyksta išlaikyti tokias kūno linijas.

10

Įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Inga Stumbrienė su šeima
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Inga Stumbrienė su šeima

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išdavė, kas padeda

Kadruose Inga mėgaujasi laiku prie vandens, besidegindama saulėje. Nuotraukose ji vilki maudymosi kostiumėlį.

Naujienų portalui tv3.lt ji atskleidė, kas padeda figūrai išlikti puikiai.

I. Stumbrienė sakė: „Paslapties tikrai nėra, šiuo metu figura man padeda išlaikyti sveika ir subalansuota mityba, ir labai labai greitas bei įtemptas gyvenimo tempas“.

