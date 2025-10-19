Inga Stumbrienė nepriekaištingas kūno linijas parodė vilkėdama bikinį: atskleidė figūros paslaptį

Įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Išdavė, kas padeda
Kadruose Inga mėgaujasi laiku prie vandens, besidegindama saulėje. Nuotraukose ji vilki maudymosi kostiumėlį.
Naujienų portalui tv3.lt ji atskleidė, kas padeda figūrai išlikti puikiai.
I. Stumbrienė sakė: „Paslapties tikrai nėra, šiuo metu figura man padeda išlaikyti sveika ir subalansuota mityba, ir labai labai greitas bei įtemptas gyvenimo tempas“.
