Kanye Westo žmona Bianca Censori ir vėl šokiravo pasaulį: į gatvę išėjo tik su valgomu bikiniu

Savaitgalį pora buvo pastebėta Niujorke pakeliui į studiją. Biancos pasirinktas įvaizdis pribloškė net visko mačiusius mados gerbėjus – ji vilkėjo iš saldainių pagamintą bikinį.

Prie išskirtinio „rūbo“ ji priderino sidabrinius aukštakulnius batelius bei tamsų peruką su kirpčiukais, primenantį jos vyro buvusios žmonos Kim Kardashian šukuoseną. Tuo tarpu Kanye, kaip įprasta, pasirinko kur kas santūresnį įvaizdį – vilkėjo pilką džemperį ir juodas kelnes.

Ye’s wife Bianca Censori spotted wearing a bikini made out of candy in NYC today pic.twitter.com/lEMXWFbRHa

REKLAMA