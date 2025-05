Užfiksavo apsinuoginusią Kanye Westo žmoną gatvėje: „Žmonės buvo pasibaisėję“

Jiedu buvo pastebėti atostogaujanti mažame Santanyí miestelyje Maljorkoje, kur apžiūrinėjo kai kurias prekes vietos turguje.

B. Censori atkreipė visuomenės dėmesį savo apranga, skelbė hola.com. Ji atkreipė visų akis dėl savo aprangos ir gausios juos lydinčios palydos.

Moteris vilkėjo visiškai juodą apdarą, kuri sudarė tinklinė viršutinė dalis be liemenėlės po ja. Prie jos ji priderino sijoną, aukštakulnius ir akinius nuo saulės.

Bianca pasirinko ir sau neįprastą šukuoseną – buvo su kirpčiukais.

„Žmonės buvo pasibaisėję. Girdėjosi, kaip praeidami pro šalį jie klausinėjo: „Ar tai tikras jos spenelis?“, – sakė „The Sun“ šaltinis.

„Kanye stovėjo šiek tiek atokiau ir leido jai apžiūrėti turgų. Juos apsupo penki asmens sargybiniai juodais kostiumais ir radijo imtuvais“, – pasakojo šaltinis.

K. Westas vilkėjo pilką džemperį su užrašu „Army“, juodas kelnes bei akinius nuo saulės.

