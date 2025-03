Kim Kardashian trūko kantrybė: nebegali kentėti Kanye Westo elgesio

Pasak leidinio „People“, Kim Kardashian yra nepatenkinta buvusio vyro elgesiu per pastaruosius kelis mėnesius.

Piktinasi tėvo bloga įtaka

Ji piktinasi jo skandalingais išsišokimais ir mano, kad jo aplinka daro blogą įtaką ir gali kelti grėsmę jų bendriems vaikams.

Informatoriai nurodo, kad kovo 14 d. buvę sutuoktiniai susitiko su savo advokatais ir tarpininku aptarti vaikų globos klausimų.

Tai vyko po to, kai Kanye išleido naujausią dainą „Lonely Roads Still Go to Sunshine“, kurią jis įrašė kartu su dukra North ir seksualine prievarta kaltinamu reperiu P. Diddy.

Praėjusią savaitę Kim taip pat neleido dukrai North vykti pas tėvą, kai sužinojo, kad jį aplankys ir jo broliai Andrew ir Tristanas Tate'ai. Abu vyrai yra kaltinami prekyba žmonėmis ir seksualine prievarta Rumunijoje.

Verslininkės sprendimui apriboti K. Westo tėvystės teises įtakos turėjo ir pastarojo meto jo pareiškimai apie Kardashian-Jenner šeimą.

Skandalingasis atlikėjas apkaltino pirmosios giminaičius prekyba vaikais ir negražiai atsiliepė apie Beyoncé ir Jay-Z vaikų intelektinius gebėjimus.

Kardashian nustebino ir susirūpino buvusio mylimojo elgesys. Ji nenori, kad vaikai po jo išsišokimų bendrautų su tėvu, ir reikalauja skubaus susitikimo dėl globos teisių.

Kim ir Kanye susituokė 2014 m. gegužės mėn. Prieš tai jiedu dvejus metus palaikė santykius.

Jie turi keturis vaikus: 12-metę dukrą North, 9-erių sūnų Sainte, 7-erių dukrą Chicago ir 5-erių sūnų Psalm.

Pora išsiskyrė 2021 m. vasarį. Sklido gandai, kad Vestas bandė išsaugoti santuoką, tačiau jam nepavyko.