Ingrida Martinkėnaitė atsivėrė apie gyvenimą supurčiusius pokyčius: atskleidė, ar turi antrąją pusę

I. Martinkėnaitė prieš savo 47-ąjį gimtadienį leidosi į atvirą pokalbį su naujienų portalu tv3.lt.
Ingridos Martinkėnaitės gyvenime – pokyčių etapas
Interviu metu atlikėja ne kartą pabrėžė, kad per pastaruosius trejus metus jos kasdienybėje būta didelių pokyčių. Pernai su grupės „Šeškės“ merginomis ji pradėjo naują kūrybinį etapą, o asmeniniame gyvenime teko išgyventi skaudžią permainą – skyrybas su vyru Mindaugu.
„Visi šie pokyčiai yra į gera. Atėjo suvokimas, kad turi praeiti visus sunkumus, būti atviru su savimi, apsupti save teisingais žmonėmis, kad tau pačiam būtų lengviau ir geriau. Tiek profesinėje srityje, tiek asmeniniame gyvenime užsidarė tam tikros durys, išsiskyriau su tais, kuriuos turbūt jau seniai buvo laikas paleisti“, – teigė I. Martinkėnaitė.
Ingrida yra įsitikinusi, kad kuo daugiau iššūkių atneša gyvenimas, tuo didesnis įvyksta vidinis augimas. Todėl moteris jaučia, kad tai, kas įvyko per pastaruosius keletą metų, itin stipriai pakeitė ir ją pačią.
„Aš nemėgstu sėdėti, verkti ir pulti į depresiją. Tokiais etapais susitelkiu į darbą – ir ne tik kaip į veiklą, bet ir kaip darbą su savo vidiniu pasauliu. Todėl aš tikrai turiu kuo pasidžiaugti, nes per pastaruosius metus manyje įvyko didelė transformacija ir jaučiu, kad tai tęsiasi toliau. Visi tie iššūkiai viską sudėliojo į savo vietas, praėjo pakankamai laiko, kad galėčiau vertinti ir kalbėti apie tai be nuoskaudų, visos žaizdos jau užgijo, tad neabejoju, kad manęs laukia naujas ir smagus etapas“, – šyptelėjo ji.
Atskleidė, ar turi širdies draugą
Kalbėdama apie pokyčius gyvenime, Ingrida pasidžiaugė, kad šis periodas į jos gyvenimą atnešė vieną vertingiausių dalykų – naujas pažintis. Pasak pašnekovės, anksčiau ji netikėjo, kad ir vyresniame amžiuje galima užmegzti tokių stiprių naujų draugysčių.
„Atrodo, kad tie nauji žmonės netgi prilygsta tiems, kuriuos pažįstu nuo vaikystės. Tos draugystės tokios pilnos, tokios subrendusios. Mane tai nustebino. Be galo vertinu tokias dovanas ir tikiuosi, kad gyvenimas jų pažers daugiau“, – kalbėjo I. Martinkėnaitė.
O ar į skyrybas išgyvenusios Ingridos širdį jau pasibeldė nauji jausmai?
„Neturiu tokio tikslo nerti iš kart į kitus santykius, manau, tai turi ateiti savaime. Yra įdomių pažinčių, draugysčių, bendravimo, bet, matyt, dar reikia laiko, kad kažkas taptų antrąja puse. Bet šiuo klausimu niekur neskubu. Dabar aš be galo mėgaujuosi savo dabartiniu gyvenimu. Nekeisčiau nė vienos pamokos, nė vieno išgyvenimo į nieką kitą.
Tik šių vingių dėka tapau tokia, kokia esu dabar. Man yra didžiulė vertybė būti čia ir dabar, nesigailėti nė vieno savo žingsnio ar poelgio. Negaliu sakyti, kad esu šimtu procentų laiminga, bet esu labai arti tos pilnatvės, kurią ir noriu jausti savo gyvenime“, – savo mintimis dalijosi moteris.
Ingridos teigimu, šiandien jos kasdienybę labiausiai praskaidrina du dalykai: muzika, kuri suteikia gyvenimui ritmą ir prasmę bei dvi dukros, kurių švelnumas, juokas ir širdžiai brangios akimirkos daro kiekvieną dieną ypatingą.
„Veikla yra mano gyvenimo varikliukas. Ir pagaliau ji teikia tiek daug džiaugsmo. Su grupės „Šeškės“ merginomis turėjome daug pokyčių, bet visa tai tik į gera – esame labai suartėjusios, darbas mums neša daug malonumo. Vykdau grupės organizacinę veiklą, todėl darbų tikrai netrūksta, grupės grafikas yra labai įtemptas. Organizuoju koncertus, filmuojame klipus, įrašinėjame naujas dainas. Darome tai su dideliu noru, atsidavimu.
Rezultatai be galo džiugina, naujos dainos labai mylimos klausytojų, renka milijonines perklausas ir peržiūras platformose, koncertai pilni klausytojų. Tuo tarpu asmeniniame gyvenime mano didžiausias pozityvas yra dukros, suteikiančios tiek daug meilės, jaukumo. Kiekvieną dieną dėkoju visatai, kad mane davė tokias nerealias dukras“, – savo džiaugsmais dalijosi pašnekovė.
Daug dėmesio skiria išvaizdai ir savijautai
Šiemet I. Martinkėnaitė švenčia 47-ąjį gimtadienį, tačiau jos jaunatviška energija nė kiek neblėsta – moteris spinduliuoja tiek vidumi, tiek išore. Toks žavesys – nuoseklaus darbo su savimi rezultatas, mat Ingrida daug dėmesio skiria sveikai gyvensenai.
„Nuo pat vaikystės sportuodavau, darydavau mankštas, bėgiodavau krosus. Atrodo, kad visa tai yra tarsi įaugę man į kraują. Lygiai taip pat ir su mityba – nuo vaikystės nevalgau saldumynų. Tiesą sakant, aš apskritai nesuprantu desertų prasmės. Mano desertai yra vaisiai – nuo mažų dienų svajodavau, kad kiekvieną dieną ant stalo turėčiau didelę lėkštę su šviežiais vaisiais. Varškytė su trintais obuoliais, chia pudingas su vyšniomis – mano didžiausi skanumynai“, – atskleidė atlikėja.
Ingrida tiek daug domisi šia tema, kad pokalbio metu prasitarė net turinti minčių atgaivinti kadaise pradėtą savo veiklą „Su Ingrida“, kur su žmonėmis ji dalijosi savo sveikos gyvensenos patirtimi. Tiesa, moteris pabrėžia, kad visa tai – ne apie fanatišką sportavimą ir dietų laikymąsi, o apie sveikesnį požiūrį į šiuos dalykus.
„Jeigu žmogus prižiūri kiekvieną kąsnį, kurį deda į burną, tai jau yra sveikas požiūris. Aš tuo remiuosi visą gyvenimą. Skaitau daug literatūros, domiuosi medicinos, paslaugų, žmonių požiūrių naujovėmis – visa tai man labai įdomu. Kitiems gali kilti klausimas, kodėl taip sureikšminamas išorinis grožis. Bet juk kūnas yra tai, kame mes gyvename. O aš noriu kuo ilgiau gerai atrodyti natūraliai ir nuosekliai savimi besirūpindama, būti energinga, degančiomis akimis. Kaip palaikome švarą namuose, taip turime elgtis ir su kūnu“, – įsitikinusi I. Martinkėnaitė.
Dukrą išleido į savarankišką gyvenimą
Šiemet didelės permainos laukia ir Ingridos vyresniosios dukros Marijos – ji jau išvyko į Madridą, kur netrukus pradės studijas mados industrijos srityje. Anot I. Martinkėnaitės, pirmieji atžalos įspūdžiai iš naujos gyvenamosios vietos yra itin pozityvūs.
„Nors mokslai dar neprasidėjo, Marija jau apšilo kojytes Madride. Jai ten labai patinka, juk visgi šis miestas – karališka sostinė, kurioje daug grožybių ir galimybių. Mes su mažąja dar nespėjome jos aplankyti, bet rudenį būtinai tai padarysime. Labai nekantrauju, nes pati nesu buvusi Madride, tad susiplanuosime tokią kelionę, kad galėtume susipažinti su miestu“, – savo planais dalijosi pašnekovė.
Anksčiau Ingrida yra minėjusi, kad dukros išleidimo į savarankišką gyvenimą užsienyje pernelyg nedramatizuoja. Tačiau galiausiai atėjus šiam momentui dviejų mergaičių mama neslepia – jausmas yra neįprastas.
„Tai yra keista. Nutarėme su Marija, kad ji savaitėlei sugrįš namo, tad ji atvyks ant mano gimtadienio, turėsime laiko kartu. Jaučiu viduje ir džiaugsmą, ir jauduliuką, nes žinau, kad šis etapas turės didelės reikšmės jos gyvenimui. Mes kasdien susiskambiname, rūpinamės viena kita. Tiesa, jau turėjome ir iššūkių, kurie leido pajausti, jog nuo šiol dėl atstumo negalėsiu jai greitai ir viskuo padėti. Bet vėlgi – visi sunkumai jai neabejotinai atneš tą vidinį augimą“, – pasakojo gimtadienį švenčianti moteris.
Kartu su Ingrida namuose liko penkiametė dukra Eva, kuri taip pat savaip išgyvena vyresniosios sesės išvykimą į naują gyvenimo etapą. Pasak I. Martinkėnaitės, mažoji dėl to jaučiasi keistai ir nuolat mamą apipila įvairiausiais klausimais.
„Evutė yra toks vaikas, kuris labai analizuoja situacijas ir nenusiramina tol, kol neišsiaiškina. Iš pradžių ji nesuprato, kodėl sesė išvyksta ir vis klausinėjo: kiek ji ten bus, ką darys, ką valgys, kas jai paruoš maistą, – juokėsi I. Martinkėnaitė. – Aš jai taip ir aiškinu, kad pabaigusi mokyklą ji taip pat norės studijuoti kažką įdomaus, rinksis universitetą, kuris atvertų daug galimybių ir panašiai. Mes su Evute labai daug diskutuojame ir ji po truputį viską supranta.“
Gimtadienis – puiki proga kalbėti apie norus ir dar neįgyvendintus tikslus. Tad apie ką šiuo metu svajoja gimimo dieną mininti Ingrida?
„Mano svajonė yra tiesiog gyventi visa ko pilną gyvenimą. Esu labai dėkinga jam už visas pamokas, kurios skatina nesėdėti vietoje ir augti. Tikiuosi, kad augsiu ir toliau“, – šyptelėjo I. Martinkėnaitė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!