TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Magistralėje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai numatomi trumpalaikiai eismo ribojimai

2025-09-21 17:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 17:09

Dėl pastebėtų deformacinio pjūvio pažeidimų Česlovo Radzinausko tilte, magistraliniame kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai nuo pirmadienio įvedami trumpalaikiai eismo ribojimai, praneša bendrovė „Via Lietuva“.

Circle K ir Viada keliom valandom sumažino degalų kainas. ELTA / Andrius Ufartas

Dėl pastebėtų deformacinio pjūvio pažeidimų Česlovo Radzinausko tilte, magistraliniame kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai nuo pirmadienio įvedami trumpalaikiai eismo ribojimai, praneša bendrovė „Via Lietuva“.

0

„Via Lietuva“ informuoja eismo dalyvius, kad dėl pastebėtų deformacinio pjūvio pažeidimų Česlovo Radzinausko tilte, esančiame magistraliniame kelyje A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (5,34 km), nuo pirmadienio planuojami trumpalaikiai eismo ribojimai kryptimi nuo Marijampolės link Kauno“, – rašoma pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Planuojama, jog, esant tinkamoms oro sąlygoms, darbai vyks nuo pirmadienio iki penktadienio vakaro. Jų metu bus keičiamas susidėvėjęs deformacinis pjūvis.

Kaip praneša bendrovė, remonto darbai bus atliekami keliais etapais. Pirmojo etapo metu, nuo pirmadienio iki trečiadienio, bus uždaryta antra eismo juosta. Trečiadienio eismo ribojimai persikels į pirmą eismo juostą ir tęsis iki penktadienio, kai eismas kelyje bus visiškai atnaujintas.

